Turizm geliri, ilk çeyrekte yüzde 11.4 azaldı

30 Nisan 2020

Turizm geliri Ocak, Şubat ve Mart aylarından oluşan I. çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 11.4 azalarak 4 milyar 101 milyon 206 bin dolar oldu. Turizm gelirinin (cep telefonu dolaşım ve marina hizmet harcamaları hariç) yüzde 80.6'sı yabancı ziyaretçilerden, yüzde 19.4'ü ise yurtdışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerden elde edildi.

Gecelik ortalama harcama 70 dolar oldu

Bu çeyrekte yapılan harcamaların 3 milyar 564 milyon 760 bin dolarını kişisel harcamalar, 536 milyon 445 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu. Bu çeyrekte tüm harcama türleri geçen yılın aynı çeyreğine göre azaldı. Sağlık harcaması yüzde 17.5, konaklama harcaması yüzde 15.7 ve uluslararası ulaştırma harcaması yüzde 12.1 azaldı. Bu çeyrekte geceleme yapan yabancıların ortalama gecelik harcaması 74 dolar, yurtdışında ikamet eden vatandaşların ortalama gecelik harcaması ise 59 dolar oldu.

Ziyaretçi sayısı da yüzde 15.1 azaldı

Türkiye’den çıkış yapan ziyaretçi sayısı 2020 yılı I. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 15.1 azalarak 5 milyon 639 bin 413 kişi oldu. Bunların yüzde 82.2'sini 4 milyon 635 bin 845 kişi ile yabancılar, yüzde 17.8'ini ise 1 milyon 3 bin 568 kişi ile yurtdışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu.

Bu çeyrekte yabancı ziyaretçiler Türkiye’yi yüzde 59,9 ile en çok ‘gezi, eğlence, sportif ve kültürel faaliyetler’ amacıyla ziyaret etti. İkinci sırada yüzde 21.7 ile ‘akraba ve arkadaş ziyareti’, üçüncü sırada ise ile yüzde 7,2 ile ‘alışveriş’ yer aldı. Yurtdışı ikametli vatandaşlar ise ülkemize yüzde 66.8 ile en çok ‘akraba ve arkadaş ziyareti’ amacıyla geldi.

Turizm gideri de %25.6 azaldı

Yurt içinde ikamet edip başka ülkeleri ziyaret eden vatandaşların harcamalarından oluşan turizm gideri, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 25.6 azalarak 793 milyon 491 bin dolar oldu. Bunun 652 milyon 32 bin dolarını kişisel, 141 milyon 459 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

Yurtdışını ziyaret eden vatandaşlar 2019 yılı I. çeyreğine göre yüzde 13.6 azaldı. Bu çeyrekte yurtdışını ziyaret eden vatandaş sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 13.6 azalarak 1 milyon 743 bin 660 kişi oldu. Bunların kişi başı ortalama harcaması 455 dolar olarak gerçekleşti.