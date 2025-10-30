Turizm gelirinde yeni beklenti 64 milyar dolar

Türkiye'nin 2024 yılı turizm gelirinin 64 milyar dolara, yabancı ziyaretçi sayısının ise 53 milyona ulaşması öngörülüyor.

'2026 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'ndan derlenen bilgilere göre, turizm sektöründe 2025 yılı itibarıyla ürün ve pazar çeşitliliğini artırmaya yönelik çalışmalara ağırlık verildi.

Bu kapsamda, 2025 yılının Ocak-Ağustos döneminde Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,9 azalarak 35,5 milyon kişi olarak kayıtlara geçti.

Turizm geliri ise 2025'in Ocak-Haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,6 artış göstererek 25,8 milyar dolara yükseldi.

Geçen yıl turizm geliri 61,1 milyar dolardı

Geçen yıl Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı 52,6 milyon, turizm geliri ise 61,1 milyar dolar olarak gerçekleşmişti. Bu yıl sonunda ise ziyaretçi sayısının yüzde 1 artışla 53 milyona, turizm gelirinin ise yüzde 4,7 yükselişle 64 milyar dolara ulaşması bekleniyor.