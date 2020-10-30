Turizm gelirleri üçüncü çeyrekte yıllık yüzde 71,2 düştü

30 Ekim 2020

Turizm gelirleri temmuz, ağustos ve eylül aylarından oluşan üçüncü çeyrekte geçtiğimiz yılın aynı çeyreğine göre yüzde 71,2 azalarak 4 milyar 44 milyon 356 bin dolar oldu.

Toplam turizm gelirlerinin (cep telefonu dolaşım ve marina hizmet harcamaları hariç) yüzde 71,6'sı yabancı ziyaretçilerden, yüzde 28,4'ü ise yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerden elde edildi.

Kişisel veya paket tur ile organize edilen seyahatlerde üçüncü çeyrek harcamalarının 3 milyar 97 milyon 691 bin dolarını kişisel harcamalar, 946 milyon 665 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

Bu çeyrekte tüm harcama türleri geçen yılın aynı çeyreğine göre azaldı. Spor, eğitim, kültür harcaması yüzde 82,6, tur hizmetleri harcaması yüzde 78,8 ve paket tur harcamaları yüzde 77,2 azaldı.

Gecelik ortalama harcama 61 dolar oldu

Bu çeyrekte geceleme yapan yabancıların ortalama gecelik harcaması 70 dolar, yurt dışında ikamet eden vatandaşların ortalama gecelik harcaması ise 46 dolar oldu.

Ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 74,1 azaldı

Ülkemizden çıkış yapan ziyaretçi sayısı 2020 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 74,1 azalarak 5 milyon 604 bin 155 kişi oldu. Bunların yüzde 79'unu 4 milyon 430 bin 53 kişi ile yabancılar, yüzde 21'ini ise 1 milyon 174 bin 102 kişi ile yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu.

Bu çeyrekte yabancı ziyaretçiler ülkemizi yüzde 74,9 ile en çok "gezi, eğlence, sportif ve kültürel faaliyetler" amacıyla ziyaret etti

İkinci sırada yüzde 15,8 ile "akraba ve arkadaş ziyareti", üçüncü sırada ise ile yüzde 3,3 ile "iş amaçlı (konferans, seminer, görev vb)" yer aldı. Yurt dışı ikametli vatandaşlar ise ülkemize yüzde 65,4 ile en çok "akraba ve arkadaş ziyareti" amacıyla geldi.

Turizm gideri geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 89,8 azaldı

Yurt içinde ikamet edip başka ülkeleri ziyaret eden vatandaşlarımızın harcamalarından oluşan turizm gideri, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 89,8 azalarak 126 milyon 79 bin dolar oldu. Bunun 119 milyon 604 bin dolarını kişisel, 6 milyon 476 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

Yurt dışını ziyaret eden vatandaşlar 2019 yılının üçüncü çeyreğine göre yüzde 93,1 azaldı

Bu çeyrekte yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 93,1 azalarak 203 bin 223 kişi oldu. Bunların kişi başı ortalama harcaması 620 dolar oldu.