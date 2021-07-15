Turizm işletme belgesi almayan tesisler işletmeye açılamayacak

Meclis kapanmadan önce kanunlaştırılacak Turizm Teşvik Kanun teklifinin 16 maddesi kabul edildi.

Kanun teklifine göre; Bakanlığın belirlediği kriterlere uygun yapılmayan ve turizm işletmesi belgesi almayan tesisler işletmeye açılamayacak.

Turizm işletmesi belgesi bulunan işletmelere, salgın hastalık durumunda, Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenecek usul ve esaslar kapsamında eksiklik tespit edilmesi halinde 13 bin 500 lira para cezası, bir yıl içinde her tespitinde ise bir önceki cezanın iki katı tutarında para cezası uygulanacak.

Teklifle lüks kampçılığın yasal altyapısı oluşturuluyor.