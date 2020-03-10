Turizm İstişare Kurulu'ndan koronavirüs toplantısı

10 Mart 2020

Turizm İstişare Kurulu, T.C. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u ziyaret etti.

Turizm İstişare Kurulu, 10 Mart 2020 tarihinde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Ankara'da bir araya gelerek, Dünya ve Türkiye turizm endüstrisini etkisi altına alan COVID-19 virüsünün sektöre etkilerini ve sezon öncesi hazırlıkları değerlendirdi.

Toplantıda Korona Virüsü salgınının tüm dünyayı etkisi altına aldığı belirtilirken virüsün ekonomik yansımalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu. Korona Virüsünün dünyada en ağır biçimde etkileyeceği sektörün turizm olduğunu vurgulayan Turizm İstişare Kurulu Üyeleri, UNWTO'nun 2020 yılında turist sayısının (varışlar) yüzde 3-4 civarında düşeceği yönündeki öngörüsünü Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy ile paylaştı.

Dünya genelinde görülen karantina uygulamaları, medyada her geçen gün artan haberler ve sosyal medyadaki paylaşımların tüketicilerin seyahat kararlarını olumsuz etkilediğine dikkat çeken Turizm İstişare Kurulu Üyeleri, yaşanan süreçten ülkemiz turizm sektörünün de olumsuz biçimde etkilenmeye başladığını dile getirdiler. Turizm İstişare Kurulu Üyeleri, Türkiye'de Korona virüsü vakası görülmemesine karşın ileri tarihli rezervasyon iptallerinin ciddi boyuta ulaştığını dile getirerek yaşanan bu olumsuz süreçten sektörün daha az etkilenmesi için "Eylem Planı" önerisini Bakan Ersoy'a sundular. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy toplantı sonunda yaptığı değerlendirmede sektörün sıkıntılarını atlatılabilmesi için tedbirlerin alınarak uygulamaya konulması hususunda gerekli planlamanın yapılacağını belirtti.

Turizm İstişare Kurulu'nun Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a sunduğu önlemlere ilişkin talepler şunlar oldu:

KOBİ desteklerinin arttırılması, SGK, KDV, muhtasar gibi ödemelerin yıl sonuna kadar ertelenmesi, turizm endüstrisinde istihdam desteklerinin artırılması, sektör işletmelerinin başta tur operatörü, konaklama ve yeme-içme sektörü işletmeleri olmak üzere nakit akışını teminen, teminatsız uzun vadeli KGF kaynaklı EXIMBANK ve diğer bankalardan uygun koşullarda kredi sağlanması, var olan kredi taksitlerinin faizsiz olarak yıl sonuna kadar ertelenmesi, yurtiçi turizmi destekleyecek rezervasyon arttırıcı önlemlerin gözden geçirilmesi, tur operatörlerine ve uçak firmalarına destek verilmesi, konaklama vergisinin 2020 Kasım ayı sonuna kadar ertelenmesi, enerji, gaz, su ve atık su maliyetlerinin azaltılması yönünde teşviklerin uygulamaya alınması.

Toplantıda bundan sonraki gelişmeleri değerlendirmek üzere sektör paydaşlarıyla düzenli olarak bir araya gelinmesinin sağlanması hususu temenni edilmiştir.