Turizm sektöründe öne çıkacak trendler neler olacak?

26 Ağustos 2020

Sürdürülebilir Dünya'nın bu haftaki konuğu Aksoy Holding CEO’su ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Batu Aksoy.

Aksoy, canlı yayında Didem Eryar Ünlü'nün sorularını yanıtladı.

Aksoy Holding, akatyakıt, turizm, enerji ve gayrimenkul sektörlerinde faaliyet gösteriyor. Pandemi sürecinde en olumsuz etkilenen sektörlerin başında akaryakıt ve turizm geldi. Aksoy, yayında bu sürecin nasıl yönetildiğini aktarıyor.

Aksoy: Enerji sektörü bu dönemde dayanıklı bir sektör olduğunu gösterdi. Oradaki dalgalanma diğer sektörler kadar olmadı. Her şeyden önce böylesine bir anlaşma Türk turizmine global olarak olan güvenin tescillenmesi adına eşsiz bir durum oldu. Markalı turizm çok önemli. Türk şirketleri de markalaşacaktır. İçinden geçtiğimiz kovid döneminde alınan tedbirlere, insanlara verilen öneme kadar yabancı markalardan çok şey öğreniyoruz. Turizm sektörü canlanmaya başladı, güvenlik hijyen büyük önem kazandı. Önümüzdeki dönemde bu konularda başarılı olanlar öne çıkacak. Seyahat alışkanlıkları değişecek.Gelişen trendlere ayak uyduranlar rekabet avantajı elde edecekler. Önümüzdeki dönemde iş seyahatleri azalacak diye tahmin ediyorum. Görüşmeler dijital ortama kayıyor.Projelerimizde hem inşaat aşamasında hem de işletme aşamasında sürdürülebilirlik noktasına önem veriyoruz. Kovid sürecinde hayata bakış açım değişti. Belki de gerekli bir mola idi. Sağlığın önemini kavradık. Bu süreçten güçlenerek çıkacağımıza inanıyorum. Aldığımız en büyük bir ders doğa ile inatlaşmamak düşüncesi oldu.

