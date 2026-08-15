Turizm sezonunun ortasında vergi grevi: Restoran ve otellerde denetimler duracak

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Yunanistan'da turizm sektörünün yılın en hareketli dönemlerinden birini yaşadığı ağustos ayında vergi denetimlerini doğrudan etkileyecek dikkat çekici bir karar alındı. Vergi dairesi çalışanları, çalışma koşulları ve personel yetersizliği başta olmak üzere çeşitli taleplerle 10 gün boyunca önleyici vergi denetimlerini durduracak.

17 Ağustos'ta başlayacak iş bırakma eylemi 26 Ağustos'a kadar devam edecek. Eylem süresince vergi memurları restoran, otel, mağaza ve diğer işletmelerde gerçekleştirilen saha denetimlerine katılmayacak.

Vergi memurları 10 gün boyunca sahaya çıkmayacak

İş bırakma kararını, Yunanistan Bağımsız Kamu Gelirleri Kurumu'nda (AADE) görev yapan çalışanları temsil eden Panhelenik Vergi Çalışanları Federasyonu (POE DOU) aldı.

Federasyon, hükümet yetkilileri ve AADE yönetimine resmi bildirimde bulunarak çalışma koşulları, personel eksikliği ve vergi dairelerinin işleyişiyle ilgili sorunları gündeme taşıdı.

Eylem boyunca çalışanların önleyici vergi denetimlerinden çekileceği ve resmi hizmet araçlarını kullanmayacağı belirtildi.

Restoran, otel ve turistik işletmeler için kritik dönem

Grev kararının zamanlaması Yunanistan vergi idaresi açısından ayrıca önem taşıyor. AADE, vergi kaçakçılığıyla mücadele kapsamında 2026 yılı operasyon planının temel unsurlarından biri olarak saha denetimlerini belirlemişti.

Özellikle turistik bölgelerde ve vergi ihlali açısından yüksek risk taşıdığı değerlendirilen işletmelerde denetim ekiplerinin sahadaki varlığının artırılması planlanıyordu.

Restoranlar, oteller ve turizmle bağlantılı diğer işletmeler de yoğunlaştırılmış denetim programının merkezinde bulunuyordu.

Ancak çalışanların 10 gün boyunca saha denetimlerine katılmaması, özellikle turist yoğunluğunun yüksek olduğu bölgelerde AADE'nin planlarını aksatabilir.

Vergi memurları ne istiyor?

POE DOU'nun taleplerinin başında kronik personel yetersizliği ve lojistik kaynak eksikliği geliyor.

Federasyon ayrıca saha denetimleri sırasında çalışanların güvenliğinin sağlanmasını, fazla mesai ücretlerinin ödenmesini ve normal çalışma saatlerinin üzerinde gerçekleştirilen çalışmalar için ek ödeme yapılmasını talep ediyor.

Vergi memurlarının denetim ödeneğinin artırılması da talepler arasında bulunuyor. Kullanıma uygun olmadığı belirtilen hizmet araçlarının yenilenmesi ve saha denetimlerinin gerçekleştirilebilmesi için yeterli sayıda şoför görevlendirilmesi isteniyor.

Federasyon ayrıca AADE'nin kurum içi yeniden yapılanma planlarına da karşı çıkıyor. Özellikle DOU olarak bilinen yerel vergi dairelerinin merkezi hizmet birimlerine dönüştürülmesi planı çalışanların tepkisini çekiyor.

Binlerce kadro boş: Personel açığı dikkat çekiyor

Yunanistan vergi idaresindeki personel rakamları, çalışanların gündeme getirdiği personel yetersizliği sorununu da ortaya koyuyor.

AADE bünyesinde halen 7 bin 213 vergi memuru görev yapıyor. Kurumda fiilen çalışan toplam personel sayısı ise 11 bin 945 seviyesinde.

Ancak AADE için öngörülen toplam kadro sayısı 16 bin 120.

Buna göre kurumda öngörülen kadrolarla fiilen çalışan personel arasında 4 bin 175 kişilik fark bulunuyor. Bu durum, vergi idaresindeki personel açığının grev kararından çok daha önceye dayanan yapısal bir sorun olduğuna işaret ediyor.

Dijital vergi denetimleri devam edecek

Saha denetimlerinin aksaması beklenirken AADE'nin dijital denetim sistemleri çalışmaya devam edecek.

Kurum, iş bırakma eylemi sırasında vergi yükümlülüklerine uyumu takip etmek ve olası ihlalleri belirlemek amacıyla dijital araçlarını kullanmayı sürdürecek. Vergi mükelleflerine çevrim içi platformlar üzerinden sunulan elektronik hizmetlerde de kesinti öngörülmüyor.

Ancak Yunanistan'da turist trafiğinin yılın en yüksek seviyelerinden birine ulaştığı dönemde saha denetimlerinin ne ölçüde sürdürülebileceği belirsizliğini koruyor.

Vergi memurlarının 17-26 Ağustos arasındaki 10 günlük eylemi, hem çalışanların taleplerini yeniden gündeme taşıyacak hem de Yunanistan'ın yaz döneminde vergi kaçakçılığıyla mücadele stratejisini önemli bir sınavla karşı karşıya bırakacak.