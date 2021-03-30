Turizm teşvik kanununda değişiklik teklifi Meclis'e sunuldu

ANKARA (DÜNYA) Turizm Teşvik Kanunu ile Bazı Kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin 30 maddelik kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu. COVID-19’un turizm sektörüne etkilerinin devam etmesi nedeniyle, 1 Temmuz 2020 tarihi ile 31 Aralık 2020 tarihi arasında tahsil edilemeyen kira, kesin için, kesin tahsis, irtifak hakkı, kullanma izni , yararlanma, ilave yararlanma bedelleri ve hasılat Paylarının ödenmelerinin ertelemesi 31 Mart 2021’e kadar olan dönemdeki ödemeleri de kapsayacak şekilde uzatıldı.

Kanun teklifiyle turizm sektörüne belirli bir standardın getirilmesi amacıyla konaklama tesislerine Bakanlıktan turizm işletme belgesi alma zorunluluğu getiriliyor.