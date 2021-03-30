  1. Dünya Gazetesi
  2. Ekonomi Haberleri
  3. Turizm teşvik kanununda değişiklik teklifi Meclis'e sunuldu
Takip Et

Turizm teşvik kanununda değişiklik teklifi Meclis'e sunuldu

TBMM'ye sunulan kanun teklifiyle, turizm sektörüne belirli bir standardın getirilmesi amacıyla konaklama tesislerine bakanlıktan turizm işletme belgesi alma zorunluluğu getiriliyor.

ANKARA Haber Merkezi dunya@dunya.com
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

ANKARA (DÜNYA) Turizm Teşvik Kanunu ile Bazı Kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin 30 maddelik kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu. COVID-19’un turizm sektörüne etkilerinin devam etmesi nedeniyle, 1 Temmuz 2020 tarihi ile 31 Aralık 2020 tarihi arasında tahsil edilemeyen kira, kesin için, kesin tahsis, irtifak hakkı, kullanma izni , yararlanma, ilave yararlanma bedelleri ve hasılat Paylarının ödenmelerinin ertelemesi 31 Mart 2021’e kadar olan dönemdeki ödemeleri de kapsayacak şekilde uzatıldı.

Kanun teklifiyle turizm sektörüne belirli bir standardın getirilmesi amacıyla konaklama tesislerine Bakanlıktan turizm işletme belgesi alma zorunluluğu getiriliyor.

Etiketler
turizm