Turizm ve ihracata dev destek: 120 milyar liralık kredi paketi devreye alınıyor

Ekonomide dengeleri korumaya yönelik yeni bir adım atan Hazine ve Maliye Bakanlığı, kredi garanti sistemi kapsamında turizm ve ihracat odaklı sektörlere 120 milyar liralık ilave kredi hacmi sağlayacak. Paket, küresel belirsizliklerin ve bölgesel gelişmelerin ekonomik etkilerini azaltmayı hedefliyor.

Yeni paket kapsamında turizm sektörü için 60 milyar liralık kredi imkanı sunulacak. Türkiye’nin en önemli döviz kazandırıcı alanlarından biri olan turizmde, işletmelerin operasyonel verimliliğinin korunması ve olası şoklara karşı dayanıklılığın artırılması amaçlanıyor.

İhracatçılara finansman kolaylığı

İhracatçılar için İhracatı Geliştirme AŞ (İGE) üzerinden 30 milyar lira, Katılım Finans Kefalet AŞ (KFK) aracılığıyla ise 12 milyar lira kredi desteği sağlanacak. Bu adımla ihracatın sürdürülebilirliği ve döviz gelirlerinin artırılması hedefleniyor.

Katılım finans sistemine ek limit

KFK üzerinden yürütülen mevcut destek paketine ayrıca 18 milyar liralık ek limit tanımlandı. Böylece işletmelerin artan maliyetler karşısında uygun finansmana erişimi hızlandırılacak.

Şimşek: “Hedef odaklı büyüme destekleniyor”

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, söz konusu paketlerin üretim, ihracat ve istihdamı destekleyecek şekilde tasarlandığını belirtti. Şimşek, bu adımla reel sektörün finansal dayanıklılığının artırılacağını ve makroekonomik istikrar hedeflerinden taviz verilmeden büyümenin sürdürülebileceğini vurguladı.