Turizm Yatırım Forumu İstanbul'da başladı

Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) tarafından bu yıl 2. kez düzenlenen Turizm Yatırım Forumu (Tourism Investment Forum-TIF) İstanbul’da başladı. Yerli ve yabancı birçok turizm yatırımcısına ev sahipliği yapacak toplantıda konuşan Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, salgın sürecine rağmen önemli yatırımların devam ettiğini söyledi.

Yeni yatırımlara başlandığını da belirten Dağlıoğlu, “Başlanmış olan yatırım projeleri tamamlandı. Şu anda içinde bulunduğumuz otel gibi, Galataport gibi İstanbul'a çok yakışan markalar kazandık. Sadece turizm sektöründe değil, turizm sektörünü destekleyen altyapı ve üst yapı projeleri ve diğer sektörlerde de çok ciddi yatırımlar oldu ve bu süreçler devam ediyor. Bu bağlamda önümüzdeki dönem için güçlü bir yatırım ajandamız olduğunu, güçlü ve nitelikli bir yatırım portföyümüz olduğunu çok rahatlıkla söylemek mümkün." şeklinde konuştu.

Dağlıoğlu, uluslararası yatırımlarda 2021’de 14 milyar dolarlık bir yatırım çekerek uzun dönemli yıllık ortalamanın üstünde bir performans sergilediklerini kaydetti.

Yıl sonunda 35 milyon turist hedefi

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Türkiye’deki ihracatçı ve turizmcilerin küresel salgının etkisini en şiddetli hissettirdiği zamanlarda bile, umutsuzluğu kapılmadan çalışmaya ara veremediğini belirterek, "Yaptığımız yatırımlara inanıyorduk. Kurulu tesislerimizin barındırdığı yüksek potansiyeli biliyorduk. Küresel çapta ulaştığımız marka değerinin farkındaydık. Yapabileceğimiz büyük işleri öngörebiliyorduk." diye konuştu.

Yılın yarısının Türkiye'de ve dünyada kısıtlamalarla geride kalmasına rağmen 2021 yılını önemli başarılara imza atarak kapattıklarını anlatan Gülle, "Mal ihracatı tarafında tarihimizde ilk defa yıllık 200 milyar dolar seviyesini aşıp, yıl sonu 225 milyar dolar ihracata ulaştık. Turizm gelirlerimizi 24,5 milyar dolara tekrar taşıdık. Pandemi sonrası dönemde turizmdeki toparlanma sürecimiz hızla sürüyor. Yılın ilk çeyreğinde önceki seneye göre yüzde 134 artışla 6,3 milyon turistin ülkemize geldiğini görüyoruz. Henüz yaz ayları gelmeden erişilen bu rakam, yıl sonunda 42 milyon turist ve 35 milyar dolar turizm geliri hedefini rahatlıkla yakalayacağımıza işaret ediyor." şeklinde konuştu.

Gülle, Türkiye'nin kültürel ve dini turizmin vazgeçilmez bir rotası olduğunun altını çizerek, "Türkiye’de aynı gün içerisinde Uludağ’da kayak yapabilir, bir saatlik uçuşla Antalya’da denize girebilirsiniz. İklim koşullarının sunduğu eşsiz imkanla, Türkiye yaz ve kış turizminin önemli bir destinasyonudur. Son dönemde izlenen politika ve faaliyete geçen yatırımlarla, Türkiye sağlık turizminin de önemli bir aktörü olmayı başarmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

"İstanbul'un potansiyeli Türkiye'nin potansiyelidir"

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç de konuşmasında "İstanbul'da ekonominin gelişmesine katkıda bulunacak her çalışmanın ya içindeyiz, ya en büyük destekçisiyiz. Çünkü İstanbul'un potansiyeli Türkiye'nin potansiyelidir. İstanbul'dan esmeye başlayan rüzgar, tüm Türkiye'yi etkisi altına alır. Bu gerçek, turizm için de geçerlidir." ifadesini kullandı.

8 bin yıllık geçmişiyle İstanbul'un, Türk turizminin dünyaya açılan kapısı olduğuna dikkati çeken Avdagiç, şunları kaydetti: “Bu kapıyı ardına kadar açarak, küresel turizm sektöründe gerçekleşen kademeli iyileşmeden, en büyük payı ülkemizin almasını sağlamak, hedefimizdir. 2022 yılının turizmde kazanan ülkesi, Türkiye olmalıdır. Aslında, biz bu potansiyeli değerlendirecek niyete ve eylem gücüne sahip olduğumuzu pandemiyle geçen 2 yılda ortaya koyduk. Hepimiz yakından biliyoruz ki salgından en çok etkilenen sektörlerin başında turizm yani hizmetler sektörü geliyor. Ama bütün bu olumsuzluklara rağmen biz bu devreyi, 'En iyi hazırlık yapan ülkelerden biri' olarak gördük. İşte bu toplantı da salgın günlerinde yapılan çalışmaların tamamlayıcı bir unsurudur."

2022 yılının İstanbul için turizmde şahlanış yılı olacağını kaydeden Avdagiç, "Özellikle son birkaç aydır, daha da verimli bir dönemden geçtiğimizi söyleyebiliriz. Bu verimliliği, hem genel turizm, hem de toplantı sektörü açısından yaşıyor olmamız bizi sevindiriyor." şeklinde konuştu.

"2 milyar insanı misafir etmeye hazırlanıyoruz"

Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) Başkanı Oya Narin ise salgın sebebiyle turizmle ilgili bütün varsayımların altüst olduğunu belirtti. Narin, öngörülmesi imkansız bu süreci atlatmaya yakın olduklarını söyleyerek, Türkiye’de seyahat talebinin salgın öncesi kadar güçlü bir şekilde devam ettiğinin altını çizdi.

Narin, Türkiye’nin son dönemdeki başarılı performansına dikkati çekerek, "Ülkemiz her türlü kısa dönemli problemlere rağmen kalkınma ve büyüme kabiliyetini hiçbir zaman yitirmedi. Yatırımcıların ve tüm çalışanların ülkesine olan inancı her daim her türlü sıkıntıya rağmen devam ediyor. 2020’de de ifade ettiğimiz gibi son 30 yılda 600 milyon insanı misafir ettik. Önümüzdeki 30 yılda da 2 milyar insanı misafir etmeye hazırlanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.