Turizm, ‘Yeşil Mutabakat’a hazırlanıyor

Fikri CİNOKUR-ANTALYA

Denetimlerde büyük çoğunluğu Antalya olmak üzere Türkiye’de 200’den fazla otelin Yeşil Mutabakata uyum konusunda "Türkiye Sürdürülebilir Turizm Endüstri Kriterleri’’ne uygun olduğu belirlendi.

Türkiye Sürdürülebilir Turizm Endüstri Kriterleri, Sürdürülebilir yönetim, Sosyo-ekonomik etkiler, Kültürel etkiler ve Çevresel etkiler olmak üzere 4 ana başlıkta yer aldı. Kriterler (TR-I), Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) öncülüğünde tüm sektörle ve uluslararası kuruluşlarla iş birliği ile hazırlandı.

Kriterler, her büyüklükteki işletmenin daha sürdürülebilir olması için temel yönergeler olarak hizmet eder ve işletmelerin Türkiye turizminin sürdürülebilir büyümesine katkıda bulunmasını amaçlıyor. Kriterler, Türk toplumunun, ziyaretçilerin, sektörün ve turizm yatırımcılarının sürdürülebilir turizm ilke ve uygulamaları konusunda farkındalığını artırmaya yardımcı olacak.

Sürdürülebilir turizm sağlayıcılarını tanımak için etkili tanıtım ve pazarlamaya yönelik bir çerçeve olarak hizmet verecek olan kriterler aynı zamanda sürdürülebilir turizm ve çeşitli çevre etiketleri çerçevesinde Türkiye’nin Paris İklim Anlaşması’ndan ve Avrupa Yeşil Mutabakatı’ndan doğan yükümlülüklerini yerine getirmesine de katkıda bulunacak.

Olumsuz etkiler en aza inecek

Kriterlere göre, etkili bir sürdürülebilir yönetim sisteminde işletme, büyüklüğüne ve kapsamına uygun, çevresel, sosyal, kültürel, ekonomik, kalite, insan hakları, sağlık, güvenlik, risk ve kriz yönetimi konularını ele alan ve sürekli iyileştirmeyi yönlendiren uzun vadeli bir sürdürülebilirlik yönetim sistemi uygulanması isteniyor. Yerel/Bölge toplumunun sosyal ve ekonomik faydalarının en üst düzeye çıkarılması ve olumsuz etkilerin en aza indirilmesi amaçlanan kriterlere göre, işletme, yerel/bölge altyapısı ve sosyal halk gelişimi için girişimleri aktif olarak destekleniyor. Girişimlere örnek olarak eğitim, öğretim, sağlık ve sanitasyon ve iklim değişikliğinin etkilerini ele alan projeler verilebilir.

Kriterler zorunlu uygulanacak

Büyüyen dünya turizm pazarında kriterler, sürdürülebilir turizm ürünleri çerçevesinde Türkiye’nin rekabetçiliğini artırarak daha fazla pazara erişim olanağı sağlamaya yardımcı olacak. Hem ziyaretçiler hem de seyahat acenteleri için sürdürülebilir turizm uygulamalarını benimseyen işletmelerin seçiminde rehberlik sağlayacak. Bu kriterlerin uygulanması Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türk turizm sektörü için zorunlu hale getiriliyor.