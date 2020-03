Turizmci kırmızı alarma geçti

16 Mart 2020

Dünyada giderek yayılan virüs salgını, en çok turizmi vurdu. Başlangıçta alternatif olan Türkiye turizmini de tehdit etmeye başladı. Rezervasyon iptallerinden endişelenen yerli turizmci, sarı alarmdan kırmızı alarm durumuna geçti. Turizm Bakanlığı’ndan 11 ülkeden vizeleri kaldırma ve tanıtımın yönünü değiştirme atağı geldi. Türkiye’de de vaka görülmesinin ardından ise Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, sezonu nisan sonuna alınmasını tavsiye etti. Şubat ayını atlatan sektörde, mart ve nisan ayı şoku yaşandı. Rezervasyonlar iptal olurken, birçok bölgede doluluklar da yüzde 30’un altına düştü. DÜNYA bölge temsilcileriyle birlikte, birçok turizm kentinde koronavirüs etkilerini mercek altına aldı.

● Bursa

GELEN TURİST AZALDI

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Güney Marmara Bölge Temsil Kurulu ve Bursa Turizm Platformu Başkanı Murat Saraçoğlu: “Koronavirüs, Bursa turizmini de olumsuz etkiledi. Son yıllarda Uzakdoğulu turistleri bölgemize çekmek için yapmış olduğumuz çalışmalar sonuç vermiş ve en çok gelen yabancı turistler de Çin ve Kore üçüncü sıraya yükselmişti. Ama salgınla birlikte sayı yok denecek kadar azaldı. Bunun yanında ilk sırada yer alan Ortadoğu ve Arap turistler de ülkelerinin koyduğu giriş çıkış yasakları ile azalmaya başladı. Bursa olarak maalesef yabancı turist konusunda yaşadığımız düşüşler yerli turisti de etkisi altına aldı. Şehir genelinde birçok otelde rezervasyonların iptal edilmesine sebep oldu. İnsanlar tatillerinde yapmış oldukları iş gezilerinde tedirgin ve kaygılı olmak istemiyor. Bu yüzden turizm sektörü olarak bekleme dönemindeyiz. ”

Güney Marmara Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Derneği (GÜMTOB) Başkanı Ersin Yazıcı: “Koronavirüs turizm sektörünü derinden etkiledi. Nisan ayında gerçekleşmesi planlanan ve Bursa turizmi için önemli bir Ortadoğu Fuarı olan Arabian Travel Market (ATM) moronavirüs endişesi ile haziran sonuna ertelendi. Kongre ve toplantı organizasyonlarının iptal olduğunu üzülerek öğrendik. Avrupalı misafirler ise çok kısıtlı sayıda geliyor. Gerek kültür turları gerekse tatil amaçlı gelen turistlerin pek çoğu turlarını iptal etti. Bu iptallerin önümüzdeki günlerde de devam edeceğini öngörüyoruz. Ancak nisan ayının ortasından itibaren havaların da ısınmasıyla virüsün dağılma etkisinin azalacağını düşünüyoruz. Mayıstan itibaren haziran-temmuz aylarının güzel geçeceğini ve turlarını iptal eden turistlerin tekrar turlarla geleceğini düşünüyoruz. Ancak tabi ki bu 2 aylık süreç turizm sektörü açısından çok zor bir süreç olacak.”

● İzmir

YAZ İPTALLERİ DE OLUYOR

Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkan Yardımcısı Bülent Süzer: “Şu an İzmir ve Ege’de yaz dönemi turları iptal ediliyor. Dolayısıyla kazanmadığımız parayı kaybediyoruz. İzmir’de Marble Fuarı ertelendi. Yeni bütçelemeler yapıyoruz. Şu an işten çıkarma, tesis kapatma gibi bir durum yok. Koronavirüs, yerli turizm açısından önemli fırsat yaratacak. Çeşme, Alaçatı, Kuşadası’nda yerli turizm patlaması olacak. Asıl sıkıntı İstanbul’da. Şu an otel dolulukları yüzde 30’a düşmüş durumda.

Dalaman, Ortaca, Köyceğiz Turizm Birliği (DOKTOB) Başkanı Yücel Okutan: “Şu an için rezervasyonlarda bir durgunluk olduğu doğru, ama aşırı bir iptal olacağını sanmıyorum. Bir-iki ay içinde her şey normale döner.”

● Aydın

NEVRUZ'U KAYBETTİK

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Kuşadası Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Eda Yurtcan: “Kapılar kapandığı için İran ve Türkiye arasında geçişler durdu. Mar-nisan ayları Nevruz tatili nedeniyle İranlıların Türkiye’ye en yoğun geldikleri dönem. İranlı turistler komşu iller dışında en çok Aydın’ın Kuşadası ve Didim ilçelerini tercih ediyor. Aydın en çok İranlı turist çeken dördüncü il. Kuşadası’nda mart-nisan aylarında İranlılar nedeniyle hareketlilik olurdu. Bu sene böyle bir beklentimiz yok. Hatta bu pazara yönelik çalışan acentalardan elemanlarına ücretsiz izin vermek zorunda kalanlar oldu. Bu yıl Nevruz pazarını kaybettik. Diğer pazarlarda ne olacağını hiç kimse bilmiyor. Türkiye’den yurtdışına bile kimse gitmek istemiyor. Uçakta virüsü taşıdığı şüpheli bir kişi bile olsa 15 gün karantinada kalıyorsunuz.”

● Antalya

RUSLARDA %25 DÜŞÜŞ

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca: “Dışişleri Bakanlığı tarafından bu yıl mayıs ayında ilki yapılması planlanan devlet ve hükümet başkanları ile dünyanın tanıdığı isimlerin yer alacağı 'Antalya Forumu da iptal edildi. Rezervasyonlarda az da olsa iptaller yaşanıyor. Rusya Tur Operatörleri Birliği, Türkiye'ye talep olduğunu ancak yüzde 25 düşüş görüldüğü bilgisini verdi. Avrupa pazarında satışlarda ise ciddi düşüşler var.''

● Kapadokya

YÜZDE 70’E VARAN KAYIP

Rock City Turizm ve Seyahat Acentesi sahibi ve turizm işletmecisi Coşkun Kırtıl: “Koronavirüs, Kapadokya Bölgesi’ni birkaç yıl önceki kriz günlerine geri götürdü. Kapadokya’nın haziran sonuna kadar yüzde 60 ila 70’e varan kaybı var. Eğer bu panik havası devam ederse yılın ikinci kısmını da kaybederiz. Basında oluşan panik havası nedeniyle yerli turisti de kaybettik” dedi. Öte yandan, Kapadokya Bölgesi’nde turizm açısından olumsuzluk yaşanırken, Kayseri’deki kış sporları ve turizm merkezi Erciyes’e bu kış sezonunda gelen yerli ve yabancı turist sayısında artış gözlemlendi.

● Konya

YÜZDE 50 KAYIP VAR



TÜRSAB Konya Başkanı Özdal Karahan: “Konya'ya özellikle Çin, Güney Kore ve İran’dan gelen turist sayısı fazlaydı ancak koronavirüs sebebi ile ve uçuşların kapatılması nedeni ile yüzde yüz bir kayıp var. Genel olarak ise Konya'ya gelen turist sayısında yüzde 50 civarında bir azalma var. Koronavirüs sebebi ile acentaların yurtdışı organizasyonlarda da büyük bir kaybı var. İptaller acentaları etkiledi.”

● Van

200 BİN TURİST KAYIP

TÜRSAB Güneydoğu Bölge Yürütme Kurulu Başkanı Mehmet Akyıl: “Dünya genelinde turizmi vuruyor. Ciddi şekilde turizm sıkıntıda. Etkisi şimdiden sonra görülecek. Rakamsal veriler bizde mart nisan ayından sonra çıkar. Sezon çok iyi geçeceğini düşünmüyorum. Talepler bundan sonra düşecek. Ayrıca her yıl 400 bine yakın turist ağırlayan Van'da bu yıl öncelikle mart ayında İran'dan gelen 200 bin turistin gelmemesi kent esnafını kara kara düşündürdü.”

● Trabzon

OCAK- ŞUBAT İYİYDİ MART-NİSAN KAYIP

TÜRSAB Doğu Karadeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Volkan Kantarcı: “Trabzon’da ocak ve şubat aylarında çok fazla olumsuz etkilerini görmedik. Ama mart ayında başta İran’dan ve Azerbaycan’dan Nevruz dolayısıyla beklediğimiz turistler olmak üzere, Körfez ülkelerinden de gelmekte olan Arap turistlerde iptaller oluştu. Yabancı turist sayısında çok büyük kayıplarımız oluştu. Bu kayıplar nisan ayına da sarkacak gibi. Benzer şekilde iç turizmde de azalmalar var. Ama önemli olanın turizm sezonuna hazırlıklı girebilmek ve bununla ilgili olarak alınan tedbirler sayesinde 3 aydır ülkemizde vakalar görülmemiş olması, geçen hafta itibarıyla münferit ilk vakanın açıklanması, dünya geneline baktığımızda en az etkilenen ülkelerden biri olduğumuzu göstermekte. Bundan dolayı yaz sezonu için oldukça umutluyuz, özellikle iç pazarda ciddi hareketlilik olacağı görüşündeyiz. Haziran’ın 10'u itibarıyla rezervasyonların geçen yıldan daha fazla olacağını ümit ediyoruz. Şu anda durağanlık var. Ortadoğu'dan bölgemize rezervasyonlarda hareketlilik yok denecek kadar az. Mayıs itibarıyla artacağını düşünüyoruz.”