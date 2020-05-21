Turizmci yerli turistten beklentide çıtayı yükseltti

21 Mayıs 2020

Selenay YAĞCI/İSTANBUL

Bu yıl nisan ve mayıs aylarında tatil planlayıp erteleyen yerli turist, çoğunlukla Temmuz-Ağustos döneminde tatile çıkacak. Bu durum Temmuz-Ağustos döneminde iç pazarda geçen yılın üzerinde bir konaklama beklentisi yarattı. Jolly Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar, 10 Haziran itibarıyla iç turizmde konaklamaların başlayacağını 28 Haziran itibarıyla da hareketlenmenin artmasını beklediklerini söyledi.

Şu anda rezervasyonların yeniden başladığını ve geçen haftaya göre bu hafta rezervasyonlarda yüzde 100 artış yaşadıklarını belirten Vardar, "10 Haziran itibarıyla iç turizm hareketlenir. 28 Haziran'da geçen yılki rakama kavuşuruz. Temmuz-Ağustos'ta geçen yıldan fazla konaklama olacağını düşünüyorum" dedi. Vardar, daha önce Nisan, Mayıs ve Haziran aylarına yönelik aldıkları rezervasyonların da büyük bir kısmının iptal edilmediğini ve Temmuz-Ağustos'a kaydırıldığına işaret etti.

Vardar, 1 Temmuz'da güney otellerinin yüzde 60'ının açılmasını beklediğini kaydetti. Bu yıl beklentilerin çok üzerinde başlayan bir yıl olduğunu kaydeden Vardar, "İç pazarda çok yoğun bir talep vardı. Mart başına kadar çok yoğun erken rezervasyon talebi aldık. Mart ortasına kadar bu yıl için toplam ciro hedefimizin yüzde 32'sini yaptık. 15 Mart'ta durmaya başladı. 25 Mart'ta ciro tüm acentalar gibi sıfıra indi. Seyahat acentaları vasıtasıyla hareket eden yıllık 8 milyon civarı bir iç pazar var. Bu yıl yüzde 30 kayıp yaşayabiliriz. İç pazarda hacim bu yıl 5.5-6 milyon olacak" dedi.

Jolly olarak daha önce bu yıl için koymuş oldukları ciro hedefinin yüzde 20 altında kalacaklarını söyleyen Vardar, pandemi sebebiyle seyahat edemeyen misafirleri için tarih değişikliği ve iadelerle ilgili süreci başlattıklarını açıklayarak, “Otellerden ve havayolu şirketlerinden henüz iadeleri alamasak da iadeleri yapacağız. Çok yakında tüm müşterilerin gönlünü alacağız” dedi. Vardar, iptaller nedeniyle misafirlere 160 milyon liralık geri ödeme yaptıklarını, bir kısmı için kredi başvurusunda bulunduklarını da belirtti.

6-12 kişilik butik turlar düzenlenecek



Yurtdışı turların ise Eylül itibarıyla start alacağını öngördüklerini belirten Vardar, Türkiye'den yurtdışına seyahatlerin bu yıl çok sınırlı kalmasını beklediklerini, ancak kültür turlarında artış beklediklerini söyledi. Vardar, pandemi sonrası aileye özel ya da 6-12 kişilik butik turlar düzenlemeye başladıklarını, 27 şehirden yapılan turları 50 şehre çıkardıklarını, ayrıca 44 kişilik otobüslerde daha önce en fazla 32 yolcu ile seyahat ederken, şimdi bu sayıyı 23 kişiye düşüreceklerini söyledi. Vardar, 10 Haziran'a kadar erken rezervasyon fiyatlarını uygulamaya devam edeceklerini, ancak artacak talebe bağlı olarak 20 Haziran'dan sonra fiyatlarda önemli artışlar yaşanmasını beklediğini söyledi.