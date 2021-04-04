Turizmciler iç turizmin desteklenmesini istiyor

Osman Nuri BOYACI

Türkiye Otelciler Federasyonu YK Üyesi ve Denizli Turistik Otelciler İşletmeciler Derneği Başkanı Gazi Murat Şen, pandemi sonrası iç turizmin hareketleneceğini belirterek, hükümetten iç turizm endüstrisinin daha yoğun ve somut olarak desteklenmesini istediklerini söyledi. Şen, “Kentimizi, gelecek misafirlerimize, kişisel sağlık güvenlikleri ile ilgili en yüksek güvenceyi verebilir hale getirmeli, Denizli’ye seyahat etme isteği uyandırmalı, alternatif pazarlama projeleri geliştirmek için hemen harekete geçmeliyiz” dedi.

Küresel salgın nedeniyle tüm dünya ile birlikte evlere kapanmak zorunda kalındığını söyleyen DENTUROD Başkanı ve TUROFED Yönetim Kurulu Üyesi Gazi Murat Şen, COVID-19’un hem ekonomik hem de psikolojik olarak bireyleri ve tüm sektörleri olumsuz etkilediğini söyledi. Aşılamanın başlamasının bir umut ve bunca zamandır evde kapanmışlığa karşı bir rövanş olduğunu ifade eden Şen, “Bu rövanşı almak elimizde. Bu kadar uzun süre evlerimizde kapalı kaldıktan sonra dikkatli bir iyimserlik yaşamaya başladık. Aşılama sayılarının artması ve akabinde vaka sayılarının azalacak olması insanları gezi, ziyaret, seyahat planları yapmaya itiyor” dedi.

Hayat normale dönünce iç turizm hareketlenecek

BM Dünya Turizm Örgütü’nün gerçekleştirdiği araştırmaya katılan turizm uzmanlarının büyük kısmı turizmde yeniden yükselişin 2021 yılının üçüncü çeyreğinde başlayacağına işaret ettiğine dikkat çeken Şen, “ Bu dönemde kısa süreli geziler, güvenli destinasyonlar, doğa, yayla, tarih, kültür, sağlık, inanç, ticaret, gastronomi, kayak turizmi diğer geleneksel deniz, kum, güneş turizmine göre daha fazla öne çıkacaktır. Pandeminin turizm sektöründe, turist sayısında, turizm gelirlerinde büyük kayıplara sebep olduğu bu dönemden sonra, yurt içi turizm pazarı genişleyecek ve daha fazla ilgi görecektir. Yapılan araştırmalara göre hayat normale döndüğünde tatile gitmeyi planlayanların % 94’ü yurt içinde, % 6’sı yurt dışında tatil planlamaktadır” diye konuştu.

İç turizm endüstrisi somut olarak desteklenmeli

Pandemi sonrası turizm hareketlerinde ilgi odağı olacak bir çok destinasyona ve doğa, yayla, tarih, gastronomi, sağlık, kültür, kayak gibi enstrümanlara sahip olunduğunu söyleyen Şen, “Bu alternatif turizm argümanlarımızın pazarlama ve tanıtımına her zaman olduğundan daha fazla önem vermeli, pandemi ile birlikte hayatımızın bir parçası olan dijital dünyada kentimizin tanıtım faaliyetlerine daha yoğun eğilmeliyiz. Kentimizi, gelecek misafirlerimize, kişisel sağlık güvenlikleri ile ilgili en yüksek güvenceyi verebilir hale getirmeli, Denizli’ye seyahat etme isteği uyandırmalı, alternatif pazarlama projeleri geliştirmek için hemen harekete geçmeliyiz. Hükümetten beklentimiz ise, pandemi sonrası ülkemize ekonomik anlamda en büyük katkıyı koyacak olan iç turizm endüstrisinin daha yoğun ve somut olarak desteklenmesidir” açıklamasını yaptı.