Turizmciler kışın da destek istiyor

15 Ekim 2017

Turizmciler hava yollarına, acentelere ve otelcilere verilen desteklerin kış döneminde de sürdürülmesini istiyor.

Konuya ilişkin açıklama yapan Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı, turizmdeki mevsimsellik sorunun her sene yaşandığını, haziran, temmuz ve ağustosta 1,5 milyon ağırladıkları turistin, kış döneminde 250 binlere düştüğünü dile getirdi. Mevsimsellik sorununun kırılganlığa neden olduğunu vurgulayan Yağcı, buna yönelik ciddi çalışmalar yaptıklarına işaret etti. En azından 2015'te kış dönemindeki pazar yapısına ulaşmak istediklerini anlatan Yağcı, şunları kaydetti:

"Yaz döneminde yakaladığımız yükseliş trendinin kış döneminde de devam etmesi için istihdama verilen prim ve desteklerin devam etmesi gerekiyor. Bir de Avrupa pazarının geri dönmesi lazım. Yaz döneminde geçen yıla göre iyi bir sınav verdik, aynı trendin kış aylarında da devam etmesini umut ediyoruz, bunun için çalışıyoruz. Turizmdeki büyümenin kışın da devam etmesi gerekiyor. Sektör için önemli. Türk turizminin yüzde 100 iyileştiğini söylemek mümkün değil ama verilen destekler etkili oldu. 2018'de uçak desteklerinin, istihdama verilen desteklerin devam etmesi lazım, artık 40 milyon rakamına ulaşmamız gerekiyor."

"Turizmde, yükseliş trendindeyiz"

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Hakan Duran, Ankara'da 1-3 Kasım'da düzenlenecek "Turizm Şurası"na hazırlandıklarını söyleyerek, "Hava yollarına, acentelere ve otelcilere verilen desteğin sürdürülmesi önemli. Özellikle istihdama verilen desteklerin devam etmesini istiyoruz. Biz de bunlara yönelik çalışma yapıyoruz, şurada taleplerimizi ileteceğiz." diye konuştu.

Türk turizminin eski haline gelebileceğine değinen Duran, kötü geçen bir sezonun ardından yükseliş trendine geçtiklerini, gelen turist sayısında 2015 rakamlarına yaklaştıklarına dikkati çekti.

"Türkiye, gelen turist sayısında 30 milyonu görecek"

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık da yazın verilen desteklerin kışın devamını istediklerini vurgulayarak, şurada turizm alanında yaşanan sorunları görüşeceklerini söyledi.

Ankara'da düzenlenecek şuradan, sorunları ele alarak, yeni bir felsefeyle işe başlamak gerektiğini aktaran Ayık, "Bizim 2634 sayılı bir yasamız var. Bu yasanın yeni bir bakış açısıyla tekrardan yazılıp, sektörün 15-20 yılı için yeni bir anayasa oluşturulmalı. Turizm kanununu yeniden yazmak gerekiyor" dedi.

Kaynak: AA