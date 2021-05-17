Turizmciler Rusya’dan müjdeli haber bekliyor

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Sağlık Bakan Yardımcısı Tolga Tolunay, 10 kişilik bir heyet ile Rusya'ya gitti. Ziyaretin gündemi COVID-19 aşısı tedariki ve turizm. Moskova’da muhatapları ile görüşecek olan Kalın, Ersoy ve Tolunay, Rusya’dan Türkiye’ye uçuşların yeniden açılması ve Haziran’da gelmesi beklenen Sputnik-V aşısı ile ilgili Türkiye’nin taleplerini iletecekler.

Rusya’dan müjdeli haber bekleniyor

Turizmde Türkiye’ye en çok ziyaretçi gönderen ülkelerle başlatılan diplomasi trafiğinin yeni durağı Rusya oldu. Rusya’nın 1 Haziran’da sona erecek Türkiye’ye yönelik uçuş yasağını kaldırıp kaldırmayacağı merakla beklenirken, bu ziyaret turizmcilerin umudunu artırdı. DÜNYA’nın görüşlerini aldığı turizmciler, bu ziyaretle birlikte Rusya’nın uçuş yasağının süresini uzatmamasını, 1 Haziran’da uçuşları başlatmasını bekliyor. Turizmciler, Rusların tercihleri açısından Antalya’nın birinci sırada olduğunu, politik gerilimler kenara bırakılabilirse, tur operatörlerinin de Türkiye’ye dönüş talebi bulunduğunu belirtiyor.

Rusya, artan vaka sayılarını gerekçe göstererek Türkiye'ye uçuşları 15 Nisan’dan başlayarak 45 gün süreyle durdurmuştu. Turizmciler bu kararı, Rusya ve Türkiye’nin Ukrayna konusunda gerginliği sebebiyle politik bir karar olarak yorumlamıştı. Son günlerde Rusya’nın Türkiye’ye uçuş yasağını uzatma ihtimali tartışılıyordu. Bu ziyarette gerçekleştirilecek görüşmelerde iki ülke arasındaki uçuşlar ile Rus turistlerin Türkiye'ye ziyaretleri değerlendirilecek. Bakan Ersoy, Rus makamlarına, Türkiye’de turizm sektöründe alınan COVID-19 önlemleri ve vaka sayılarındaki düşüşle ilgili bilgi verecek. Ayrıca turizm çalışanlarının aşılama çalışmaları da anlatılacak. Rusya’ya ‘Alman formülü’ de sunulabilir. Geçen yıl Almanya ile turizm alanında yapılan işbirliğinin Rusya’ya da önerilmesi bekleniyor. Bu kapsamda, Rusların ilgi gösterdiği Ege ve Akdeniz gibi turizm bölgelerinde hijyen standartlarının en üst düzeyde olduğu belirtilecek.

Tartışmalı Sputnik V'nin ilk sevkiyatı bu ay

Tanıtımını bizzat Rusya Devlet Başkanı Vlademir Putin'in üstlendiği Rusya'nın ilk COVID-19 aşısı Sputnik V'nin sevkıyatı da, iki bakanın Rusya seyahatinin gündem başlıkları arasında yer alıyor. Geçtiğimiz ay Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin üçüncü parti COVID-19 aşısını Rusya'dan alacağını açıklamış, yeni anlaşmaların da müjdesini vermişti. Bakan Koca'nın açıkladığı takvimin iki ayağı var. Aşının Rusya’dan tedariki ayağında 50 milyon dozluk anlaşma sağlandığını açıklayan Bakan Koca, ilk sevkıyatın ise mayıs içinde yapılacağını söylemişti. Ayın ilk yarısı geride kalmışken her iki bakanın da Rusya'ya gerçekleştirdiği ziyaret, Sputnik V aşısının teminine ilişkin görüşmelerin netleşeceği tahminlerini gündeme getirdi.

Sputnik V aşısıyla ilgili Rusya hükümetiyle yapılan ikinci anlaşma ise üretim lisansını içeriyordu. Aşının Türkiye'de üretilmesinden dolumuna kadar, klinik araştırmalarını da kapsayan geniş çaplı bir lisans anlaşması imzalandı. Bu kapsamda aşının Türkiye'deki tüm hakları Viscoran İlaç'ta bulunuyor. Üretim ise Çerkezköy'deki CinnaGen İlaç tarafından yapılacak. Gameleya Enstitü'nün tüm teknoloji transferini gerçekleştirdiği CinneGen, üretim için hazırlıkları hızlandırdı. Hedef eylül ayında Türkiye'de üretilen Sputnik V aşısının piyasaya sürülmesi.