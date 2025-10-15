Turizmcilerden yerli turiste erken rezervasyon indirimlerinden faydalanma çağrısı

Bu yıl iç pazarda beklenenin üzerinde misafir ağırlayan turizmciler, gelecek sezon için yerli turiste erken rezervasyon imkanlarından faydalanma çağrısında bulundu.

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Hakan Saatçioğlu, sektör olarak iç pazarı her zaman önemsediklerini ve "can suyu" olarak gördüklerini söyledi.

Türkiye'de artık tatil kültürünün oluştuğunu, insanların kendileri için bir fırsat oluşturarak farklı mekanları görme, gezme, farklı lezzetleri tatma isteklerinin arttığını dile getiren Saatçioğlu, her yıl iç pazardaki hareketliliğin arttığını kaydetti.

Bir yandan yabancı ağırlıklı turistleri ağırlamaya devam ettiklerini bir yandan da gelecek yıl için çalışmalara başladıklarını anlatan Saatçioğlu, yabancı turistler için gelecek sezon rezervasyonlarına başlandığını belirtti.

Erken rezervasyon kasımdan itibaren başlayacak

Tatilini erkenden organize eden ve rezervasyonunu yaptıran yerli turistin daima kazançlı çıktığını dile getiren Saatçioğlu, "İç pazarda erken rezervasyon kampanyaları kasımdan itibaren başlayacak. Satışlar kademeli olarak yüzde 40, yüzde 35, yüzde 30 şeklinde, tarih ilerledikçe oranlar aşağıya inecek. Yurt dışına maksimum yüzde 15-25 civarında bir indirim uygulanıyor ama iç pazarda yüzde 30-40 civarında erken rezervasyon indirimlerinden misafirlerimiz faydalanabiliyor" diye konuştu.