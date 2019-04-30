Turizmde 10 milyon kişilik 'büyük göç’
Ramazan Bayramı öncesi ve sonrası, Haziran ayının ilk 9 gününün resmi tatil ilan edilmesi, turizm bağlantılı tüm piyasaları canlandıracak. Selenay Yağcı'nın haberi...
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