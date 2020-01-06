Turizmde 119 milyar dolar hedefi

06 Ocak 2020

Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) tarafından Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) iş birliğiyle hazırlanan ve Türkiye ekonomisinde önemli rol oynayan turizm sektörünün dönüşüm senaryolarını ele alan "Turizmde Dönüşüm Senaryoları Raporu", İstanbul'da tanıtıldı.

2017 yılının mayıs ayından bu yana üzerinde çalışılan, turizmin çeşitlendirilerek ülke sathına ve 12 aya yayılması, kişi başı turizm gelirinin artırılması amacıyla hazırlanan rapor, gerçekçi analizler ve stratejik dönüşüm senaryoları içeriyor.

Raporda, Türkiye ekonomisinde önemli rol oynayan turizm sektörü özelinde belirlenen dönüşüm senaryolarının hayata geçirilmesi durumunda 2033'te 104 milyon turist ve yaklaşık 120 milyar dolar turizm geliri elde edilebileceği belirtiliyor.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy:

Bu yıl 40 milyar doların üzerinde gelir hedefliyoruz

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2019 yılında 51 milyon turist, 34 milyar dolara yakın turizm geliri, kişi başı gecelikte de 71 dolarlık gelirin yakalanacağını, kesin rakamların ay sonunda açıklanacağını söyledi.

Bu yıl ise bu rakamları yukarı çekerek 58 milyon turist, 40 milyar dolardan fazla turizm geliri ve kişi başı gecelikte de 78 dolarlık geliri elde etmeyi hedeflediklerini aktaran Bakan Ersoy, 2023’te de 75 milyon turisti, 65 milyar dolar turizm geliri, kişi başı gecelikte de 91 dolar geliri hedeflemeyi planladıklarını anlattı.

Çeşme ve Didim'de iki mega proje

Bakanlık olarak Çeşme ve Didim bölgesinde iki büyük proje üzerinde çalıştıkları aktaran Bakan Ersoy, bu projelerin doğaya saygılı, geri dönüşüme duyarlı, yatay mimari uygulanmış, 12 aylık turizmin gerektirdiği alt yapı ve ürün çeşitliliğine sahip projeler olduklarını kaydetti. Ersoy, "Turizm rezidansı, 3. yaş turizmi ve sağlık turizmini içeren projelerin lansmanını önümüzdeki yıl yapacağız" dedi.

Turizm geliri yüksek olan ülkelerde 100 yıl önce uygulamaya başlamış olan Turizm Geliştirme Ajansı’nı geçen yıl hayata geçirdiklerini hatırlatan Bakan Ersoy, "Turizm Geliştirme Ajansı ile birlikte sürdürülebilir, yoğun, etkin ve yaygın tanıtımı, çağın yenilikçi iletişim ve teknolojisiyle birlikte yapma şansını bulduk. 2018 yılında Türkiye olanak turizm tanıtım bütçemiz 18 milyon dolardı, geçtiğimiz yıl biz bunu revizelerle 75 milyon dolarlara taşıdık. Sektörden alınan katılım paylarıyla birlikte bu bütçeyi 2020’de 180 milyon dolara çıkarıyoruz. Önümüzdeki yıl 200 milyon dolara sonra 210, 2023’te 220 milyon dolara çıkaracağız." diye konuştu.

TTYD Başkanı Oya Narin:

2033'te 120 milyar dolarlık turizm geliri yakalayabiliriz

TTYD Başkanı Oya Narin, raporda, turizm sektörünün ülke kalkınmasının taşıyıcı gücü olma potansiyeline sahip olduğunun analitik olarak teyit edildiğini söyledi.

Dönüşüm senaryolarının hayata geçirilmesi durumunda 2033 yılı itibarıyla gelen turist sayısının 104 milyona, Türkiye turizm gelirinin 119 milyar dolara, kişi başına turist harcamasının 1,150 dolarına çıkabileceğini bildiren Narin, aynı şekilde senaryolara göre işsizlik oranının 7,6'ya düşeceğini ve yaratılan ek turizm gelirinin dönem GSYH artışını ortalamada 1,6 puan yukarıya çekeceğini öngördüklerini söyledi.

Raporun çok ciddi bir bilimsel çalışma olduğunu vurgulayan Narin, "Bunlarda farklı senaryolar ürettik. Birçok senaryo konulabilirdi rapora ama en çok ölçülebilir senaryolardan 5 tane seçtik. Birisi üçüncü yaş turizmi, diğeri sağlık turizmi, turizmde kentsel dönüşüm gibi eskimiş yapıların dönüşümü, tanıtım atağı ve konaklama düzeninin farklılaştırılması... Bunların hepsinin ölçümleri yapıldı. Dolayısıyla eğer doğru bir kamu-özel sektör iş birliğiyle yeniden bir turizm düzenlemesi yapılabilirse, turizm mevzuatında, varış noktaları yönetiminden başlayıp ülkenin 12 aya ve ülke sathına yayılmış bir turizm hedefleyen bir yapıyı oluşturabilirsek 2033 yılında yaklaşık 120 milyar dolarlık bir turizm geliri, işsizliğe 2 puan eksi bir avantaj katkı sağlayabilecek bir yapıyı yakalamamız mümkün."

TÜSİAD Başkanı Kaslowski:

Kritik olan turist başına gelirin artırılması

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski de tüm sektörlerin oluşturduğu katma değerin ekonominin gücü açısından çok kıymetli olduğunu ve sürdürülebilirliğin tüm eksenlerde sağlanması gerektiğini kaydetti. Simone Kaslowski, 2012 yılında Dünya Turizm ve Seyahat Konseyi'nin 10 yıl sonrası için öngörüsünün sektörün küresel ekonominin yüzde 10'una erişmesi yönünde olduğunu aktararak, şunları söyledi:

"Sektörün bu eşiği geçmesi sadece 4 yıl aldı. 1950 yılında 25 milyon olan turist sayısı, 2018 yılında 1,4 milyarın üzerine ulaştı. Sektörün bu ölçeğe ulaşmasında mobilite araçlarının çeşitliliği, teknolojinin sağladığı fırsatlar ve bilginin hızla yayılması çok etkili oldu. Tüm jenerasyonlar açısından en uzak coğrafyalar bile erişilebilir oldu. Giderek daha fazla talepkar olan, sadece kendi ülkesine değil, gezegenin her noktasına ilgisi artan yeni jenerasyonlar iş modellerini dönüştürmede artık çok etkili. Neticede dünyadaki tüm jeopolitik belirsizliklere ve ekonomik istikrarsızlıklara rağmen turizm sektörü büyümeye devam etti.

Bizim de hedefimiz, bu ekonomik kalkınma, sosyal ve kültürel yakınlaşma fırsatlarından azami katkıyı ülkemize taşımak olmalıdır. Bu süreçte turist sayısındaki artış kuşkusuz önemlidir ancak sürdürülebilir büyüme açısından daha da kritik olanı turist başına gelirin de artırılmasıdır. Farklı turizm türlerinin potansiyellerini bütüncül ve bölgesel olarak güçlendirecek programlara yoğunlaşmamız önemli faydalar sağlayacaktır. Bu çerçevede tanıtım araçlarının güçlendirilmesi, yatırımların yenilenmesi, turizm trendleri dikkate alınarak yeni yatırımlara devam edilmesi, altyapının güçlendirilmesi gereklidir. Bugün paylaşılan çalışmada yer alan önerilerin turizm odaklı stratejilerde yer bulmasını dilerim."

Sektörün sosyal ve teknolojik dönüşümlerden, değişen tüketici beklentilerinden de fazlaca etkilendiğini dile getiren Kaslowski, tüm bu değişikliklere uyum sağlamanın tedbirlere ihtiyaç duyduğunu, sektörün, kamu ve akademiyle iş birliği mekanizmalarının güçlendirilmesinin bu sorunlara çözüm bulunabilmesinde önemli bir katalizör olacağını vurguladı.

"2033'e Doğru Türkiye Turizmi" paneli



Öte yandan, raporun tanıtılmasının ardından düzenlenen "2033’e Doğru Türkiye Turizmi" panelinde turizmin geleceği ele alındı. Moderatörlüğünü TÜSİAD Kalkınma Politikaları Yuvarlak Masa Başkanı Batu Aksoy'un yaptığı panelde, Bilgili Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Bilgili, TÜSİAD Başekonomisti Dr. Zümrüt İmamoğlu, ZAY Strateji Başkanı ve TTYD Başkan Danışmanı Zafer Ali Yavan ve Dünya Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ konuşmacı olarak yer aldı.