Turizmde 2021'in yıldızı Ege olacak

Nihat DELİBAŞI

Uluslararası seyahatler ne zaman normale dönecek, geniş kitleler rahat ve kolaylıkla hangi tarihten itibaren yolculuk yapmaya başlayacak halen belli değil. Bu konularda kısa sürede normalleşmeyi bekleyenlerin sayısı da bir hayli az. Haliyle turizme evsahipliği yapan Türkiye gibi ülkelerde de yabancı turiste ilişkin beklentiler düşük rakamlarda ortaya konuyor. Global arena da da Türkiye'de de tüm gözler iç turizme dönmüş durumda. DÜNYA turizm yazarı Fehmi Köfteoğlu da geçen 29 Ocak tarihli Seyahat Endüstrisi Sayfası'ndaki yazısında 2021'in iç turizmle çıkış yılı olacağına vurgu yapıyordu.



İç turizmden beslenecek ülkeler arasında yer alacak Türkiye'de, bu gelişmeden en çok yararlanacak bölgelerin başında Ege geliyor. Her ne kadar otel turistinde Akdeniz'in gerisinde kalsa da yazlık sayısındaki yüksek oran ve ev kiralama sisteminin yaygın olarak kullanılması Ege'yi bu yılki turist hareketliliğinde daha çok öne çıkaracak. Türkiye'nin geleneksel iç turizm destinasyonlarını bünyesinde toplayan Ege'ye ilişkin, temsilcilerimiz vasıtası ile bu yönde bir araştırma yaptık. İzmir, Denizli, Afyonkarahisar ve Balıkesir bölge temsilciliklerimizin çalışmasında Ege'nin bu yılki turizm hareketliliğinde aslan payını alacağına önemli oranda vurgu yapılıyor.

Kitle turizmine alternatif

Turizmde 2021 hedeflerini anlatan TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyesi Tolga Gencer, “Bu yıl hedef ülke genelinde 20- 25 milyon turist. Ege olarak hedefimiz 5- 5.5 milyon turist ağırlamak. Ege’nin en büyük avantajı, tematik türler olarak sağlık, gastronomi, doğa, kültür turizmi. Buna yeni gelişmekte olan tarım turizmini de ekleyebiliriz. Ege için bir diğer hedef ise turist başına ortalama 650- 700 dolar olar kişi başı harcamayı bin dolar seviyesine yükseltmek” dedi. Gencer, pandemi öncesi iç turizmdeki hareketliliğe 2021’de ulaşmanın güçlüğüne değinerek, “Beklentimiz 3.5- 4 milyon yerli turistimizin Ege’yi tercih etmesi” dedi.

Bölgemiz fark edilecek

Ege Turistik İşletmeciler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı Mehmet İşler ise, pandemi etkisi ile tatil yapabilme imkanı bulan tatilcilerin özellikle butik otellere, villa tipi konaklama tesislerine, izole edilmiş odaları bulunan otellere ilgi gösterdiğini söyledi. İç turizmde Çeşme, Bodrum, Alaçatı, Ayvalık, Datça, Didim gibi yerlerin büyük rağbet göreceğini kaydeden İşler, “Ege, 2021’de yerli ve yabancı turistin gözdesi olacak” dedi.

Pandemi bittiğinde akın olacak

Datça, Fethiye, Göcek, Dalaman bölgesindeki koyların eşi benzeri olmadığını belirten YDA Havalimanı Yatırım ve İşletme A.Ş. Genel Müdürü Cengiz T. Ayaz da, “Burada sıkıntı yatak kapasitesi. Bunu artırdığımızda bölge çok daha iyi noktalara gelir. Pandemi bittiğinde bu bölge çok daha fazla rağbet görecek. Yaz turizmine ilave kışın sağlık turizmi ve spor turizmiyle birlikte bölge inanılmaz potansiyele sahip. Babadağ büyük potansiyel.” dedi.

İç turizmde hareket bekliyoruz

Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GETOB) Başkanı Bülent Bülbüloğlu ise yabancı turist açısından 2020’nin ciddi sıkıntılara neden olduğunu vurgulayarak, 2021’de bölgenin iç turizm odaklı çalışmasının beklendiğini söyledi. Bülbüloğlu, “Marmaris, geçmişten bugüne yerli ve yabancı turistin gözdesi. Bu yıl yerli turistin tercih ettiği noktalar arasında olacağımız kesin” dedi.

Hedef agro köy turizmi

Doğası bozulmamış olan Muğla’nın, pandemi sonrasının yerli ve yabancı turist özelinde gözdesi agro turizmin merkezi konumuna yükseleceğini belirten Dalaman Ortaca ve Köyceğiz Turizm Birliği (DOKTOB) Başkanı Yücel Okutur, “Pandemiden sonra yerli ve yabancı turistlerin tercihi doğa olacak. Muğla yöresi olarak 2 milyon yerli turist ağırlamayı hedefl iyoruz.” diye konuştu.



Yerli turistte 2019 rakamına ulaşacak

Hatice AYDOĞAN ÖZSÖKMEN



Kütahya başta Frig Vadisi ve Aizanoi Antik Kenti olmak üzere şehrin dört yanındaki tarihi camileri, Kütahya Kalesi ve termal sağlık turizmine yönelik projeleriyle yerli ve yabancı turist sayısını artırmayı hedefliyor. Özellikle yerli turistte bu hedefine ulaşacak gibi duruyor.



2019 yılında 300 bin ağırlıklı olarak yerli turisti ağırlayan şehir, 2021'de pandemi koşullarının da iyileşmesi öngörüsüyle bu sayıyı 2019 yılının üstünde bir rakama çıkarmayı hedefliyor. Termal turizmin başkenti olarak tesisleri ve hizmet kalitesiyle dünyada ve Avrupa'da bir marka haline gelen Afyonkarahisar'da, 2019 yılında 1 milyon olan turist sayısını bu yıl Frig Vadisi'ne yönelik çalışmalarının tamamlanması ile birlikte toplamda 1 milyon yerli ve yabancı turist sayısına ulaşmayı amaçlıyor. Bu yıl özellikle yurt dışına ağırlık verilirken konaklamada sayıca üstünlük yerli turistte.



Özgün turizm potansiyeli ile öne çıkan Afyon, bu yıl iç ve dış turizme "Gizemli Şehir Afyon" ve "GastroAfyon" temasıyla harekete geçti. Türkiye'nin tescilli 3. Gastronomi Şehri olarak, markalaşarak 2021'de başta tarihi Frig Vadisi öncülüğünde kaplıcaları, ören yerleri, anıtları, müzeleri, konakları, camileri, doğal güzellikleri ve benzersiz lezzetleri yerli ve yabancı turist ağırlamaya hazırlanıyor.



UNESCO tarafından "gastronomi" alanında tescillenen Afyonkarahisar’da valilik, belediye, ticaret ve sanayi odası başta olmak üzere tüm STK’ların desteği ile GastroAfyon markası, şehri yerli ve yabancı turistlerin ilgisine sunuluyor.



Balıkesir 1.4 milyon yerli turist hedefledi

Filiz SONMAZ



Kıyı, termal, kültür, doğa gibi turizmin hemen her dalında öne çıkan Balıkesir, Marmara ve Ege’deki toplam 300 kilometreyi bulan kıyıları, 50 bin dolayındaki yatak kapasitesi, jeotermal kaynakları, biyolojik çeşitliliği ve tarihsel atmosferi ile yerli ve yabancı turist için güçlü bir turizm potansiyeline sahip. Ayvalık, Edremit, Gönen, Burhaniye doğal güzellikleri, denizi, milli parklarının yanı sıra jeotermal kaynakları ile sağlık turizminde yerli turistin gözdesi olurken turizmciler 2021’de 1.2- 1.4 milyon arası yerli turist hedefini vurguluyor. Büyükşehir Belediyesi temsilcileri ise 1 milyon yerli turist beklentisiyle hareket ederken, ikincil konutlarla bu sayının hızla aşılabileceğini dile getirdi.

En doğru seçenekler sağlık ve spor turizmi

Balıkesir’in turizm çeşitliliği ve potansiyeline dikkat çeken Vali Hasan Şıldak, öncelikli hedefl erinin, turizm sezonunun daha kaliteli ve etkin olarak 3 aydan, 12 aya çıkarmak olduğunu söyledi. Bu hedefe ulaşmak için sağlık ve spor turizmini en doğru seçenekler olarak belirlediklerinin altını çizen Şıldak, “Yerli ve yabancı turiste ev sahipliği için hem altyapı iyileştirmesi, hem tesis yapımı söz konusu” dedi.







Denizli rotayı iç turizme çevirdi

Osman Nuri BOYACI



Denizli'de turizmin lokomotifliğini UNESCO’nun Dünya Miras Listesi’nde yer alan Pamukkale yapıyor. Beyaz Cennet, 2019’da 2 milyon 580 bin ziyaretçi sayısıyla tüm zamanların rekorunu kırmıştı. Pandemi yılı 2020'de 625 bin kişinin ziyaret ettiği Pamukkale, 2021’ye umutlu girdi.

Hedefimiz 1.5 milyon turist

Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği Başkanı Gazi Murat Şen, “Ramazan Bayramı’yla birlikte öncelikle iç turizmde hareketlenme bekliyoruz. Tesislerin bu döneme hazırlıklarını yapması gerekiyor.

Yurt dışı rezervasyonlar için de sektör çalışanlarının aşı programında öncelikli gruba dahil edilmesi lazım. Tüm koşullara rağmen bu yıl daha umutluyuz. Bu yıl hedefimiz 1.5 milyon” diye konuştu.

Geçen yılın kayıpları telafi edilecek

Beklentileri olan 1.5 milyon ziyaretçi sayısının yurt dışı ziyaretler aşılama oranlarına ve vaka sayılarına bağlı olduğunu dile getiren TÜRSAB Pamukkale Yürütme Kurulu Başkanı Turan Köseoğlu ise, vaka sayılarının Mayıs sonuna kadar istenen seviyelere düşmesi durumunda geçen yılın kayıplarını telafi edebileceklerini anlattı.







İL İL TURİZM DEĞERLENDİRMESİ

İZMİR

Yerli ve yabancı turistin gözdesi olacak

İzmir, başta Çeşme'den, Foça'ya Urla'dan, Karaburun'a uzanan çok geniş bir kesimde iç turizme hitap ediyor. Bu alanda belki de Türkiye'nin en çk destinasyon sunan kentlerinden biri olarak da tarif edilebilir. Otel tercih eden yerli turistin yanı sıra özellikle yazlıkçı ve ev kiralayan turiste de hizmet eden İzmir'e ilişkin Ege Turistik İşletmeciler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Süzer, "İzmir, pandeminin etkisinin hafifl emesiyle 1 milyon ve üstü yerli turist ağırlar" görüşünü paylaşıyor.

AYDIN

Doğa turizmi tutkunlarını bekliyoruz

Dağlarından yağ, ovalarından bal akan Aydın, sahip olduğu antik kentler, tarihi, kültürel ve doğal değerleriyle Ege Bölgesi’nde keşfedilmeyi bekliyor. 150 km'lik sahil şeridine sahip kentte bakanlık belgeli 109 tesiste 33 bin, belediye belgeli 408 tesiste 29 bin bin olmak üzere toplam 517 tesiste 62 bin yatak kapasitesi bulunuyor. Kruvaziyer turizmin önemli merkezleri arasındaki Kuşadası, pandemi sonrası seferlerin başlayacak olması ile uğrak limanlar arasına girme hedefini ilan ederken, Arapapıştı Kanyonu doğa turizmi tutkunları için yeni keşif rotası olacak.

MUĞLA



Yeni turizm anlayışının gözbebeği olacak

Toplam uzunluğu bin 500 kilometreyi bulan deniz kıyıları ile Türkiye’nin en uzun sahil şeridine sahip kenti Muğla, Bodrum, Marmaris, Datça, Fethiye, Dalaman, Milas, Ortaca, Ula, Köyceğiz başta olmak üzere denizin mavisi ile ormanın yeşilinin birleştiği coğrafyasıyla turizmin her türüne ev sahipliği yapıyor. Bu yıl 2.5 milyonun üzerinde yabancı turist ağırlamayı hedefl eyen kent, pandemi sonrası yerli turistin de gözdesi konumunda.

DENİZLİ

Alternatif arayan turistleri bekliyor

Pamukkale’nin turizmde lokomotif olduğu Denizli, Leodikya antik kenti ile tarih meraklılarına, Güney ve Sakızcılar Şelalesi, İnceğiz Kanyonu, Kaklık ve Keloğlan Mağarası, Çal Kısık Kanyonu, Işıklı ve Yayla Gölü Buldan Evleri, Teleferik ve Bağbaşı Yaylası, Çameli Taş Konakları’yla doğa turizmine Sarayköy Kaplıcaları ve Karahayıt termal tesisleriyle sağlık turizmine ev sahipliği yapıyor.

BALIKESİR

Termal kaynak ve tarihe agro turizmi ekleyecek

22 mavi bayraklı plajı ile Marmara ve Ege Denizlerinde 291 km kıyısı bulunan Balıkesir’de Ayvalık, Burhaniye, Edremit yaz turizminde ilin cazibe merkezleri konumunda. Kırmızı mercanlarıyla Ayvalık, Türkiye’nin en önemli dalış noktalarından biri olurken Körfez’in kendine özgü aromasına sahip zeytinyağı, dünyaca tanınıyor. Termal kaynakları, tarihi yapıları, kültürel zenginliği ile kent, gastronomi ve agro turizm potansiyelini harekete geçirerek pandemi sonrasının gözbebeği destinasyonları arasına girmeyi hedefliyor.

AFYON



Deniz dışında arayışı olanlara hitap ediyor

Binlerce yıllık medeniyetlerin kültür ve sanatını yansıtan arkeolojik kalıntılarıyla, asırlık yapılarıyla, milyonlarca yılda oluşmuş mağaralarıyla, termal zenginlik ve tabiat güzellikleriyle, ören yerleriyle yüzyıllardır alın teri ve göz nuru ile süre gelen el sanatlarıyla, peri bacalarıyla, açık hava tapınaklarıyla ve mutfağıyla Afyonkarahisar, "deniz dışında" aranan pek çok tarihî ve tabiî güzellikleriyle 1 milyon yerli ve yabancı turist ağırlamayı hedefliyor.

KÜTAHYA

Kuruluş ve kurtuluşun kenti

7000 yıllık tarihi geçmişi ile birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, kuruluşun ve kurtuluşun şehri Kütahya, tarihi zenginliği ile bir açık hava müzesi kimliği ile kültür turlarının gözdesi olacak.

UŞAK

Yayla turizminde markalaşma hedefimiz

Yayla turizmi ile anlam bulan, agro turizm potansiyeli ile öne çıkan Uşak, müthiş eko turizm zenginliği ile dikkat çekiyor. Karun hazinelerine ev sahipliği yapan tarihi geçmişi Ulubey kanyonları, Kayaağıl Vadisi gibi doğal güzellikleriyle Uşak, pandemisonrasının kamp ve karavan turizm potansiyelinde adından sıkça söz ettirmeyi hedefliyor.

MANİSA

Çevreciliğin simgesi Manisa Tarzanı'nın değerleri yaşıyor

Zirai, ticari ve sanayi gelişmişliğinin yanında gözlerden kaçan tarihi ve turistlik değerleriyle Manisa, Alaşehir’den Salihli’ye Kula’dan Akhisar, Soma, Turgutlu’ya kadar pandemi sonrasının doğayı, tarihi, geleneksel yaşamı bir arada görmek isteyenler için ideal şehri olarak öne çıkacak. 120 tür bitki çeşidinin görülebileceği dağcılık, kampçılık ve doğa yürüyüşlerine ev sahipliği yapan Spil Dağı yerli turistin gözdesi olurken Manisa’nın simgesi çevreciliğin önderi “Manisa Tarzanı” da pandemi sonrası yeni turizm anlayışında kentin neden turistler için cazibe merkezi olacağını simgeliyor.