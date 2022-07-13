Turizmde dokuz günlük bayram bereketi

Selenay YAĞCI / İSTANBUL

Yüksek sezonun üstüne gelen 9 günlük bayram tatili, turizm destinasyonlarını hareketlendirdi. Sahil kesiminde otel dolulukları yüzde 90 seviyelerine ulaştı. Özellikle Antalya’da 14 Temmuz’a kadar oda bulunamazken, Kapadokya’da ise beklenen olmadı ve son yılların en düşük yerli turist yoğunluğu yaşandı.

Didim Turizm Derneği Başkanı Mustafa Şentürk, Kurban Bayramı’nda ilçelerindeki büyük otellerin dolduğunu, küçük işletmelerde de doluluğun yüzde 90’ı bulduğunu kaydetti. Otellerde doluluk oranının yüzde 90’a ulaştığını söyleyen Çeşme Turistik Otelciler Birliği Başkanı Yakup Demir, “Temmuz ayının ilk haftasındayız, Kurban Bayramı’nın sezonun merkezinde oluşu ve uzun bir tatil oluşu doluluk oranlarını yüzde 100’den yüzde 70’e düşürdü. İnsanlar tatillerinin yarısını Bodrum, diğer yarısını Çeşme’de geçirmeyi tercih ediyor. Doluluklar bölgelere ayrıldı, birçok tatilci Ege turu yaparak Çanakkale’den Antalya’ya kadar olan destinasyonu tur şeklinde kullandı. 9 günlük tatil planında iyi bir doluluk yaşayacağız. Ağustos ayında da yüzde 90 doluluk bekliyoruz” diye konuştu.

Misafirlerin yüzde 50’si yerli

Kemer Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (KETOB) Başkanı Dinçer Sarıkaya da otellerin yüzde 99 dolu olduğunu ve bu doluluğun yüzde 50’sini iç pazarın oluşturduğunu açıkladı. Kemer’in yoğun bir bayram geçirdiğini dile getiren Sarıkaya, “Avrupa pazarında da hareket vardı zaten. Onlar da rezervasyonlarını daha önceden yaptıkları için otellerde doluluklar hem iç hem de Avrupa pazarı tarafından sağlanıyor. Ağustos sonuna kadar böyle gideceğini tahmin ediyoruz. Yoğunluk nedeniyle yer bulamayan çok kişi var. İlk tercihlerinde yer bulamayabilirler. Onun dışında bölgede misafir bekleyen 3-4 yıldızlı otellerimiz de var” dedi.

Nirvana Hotels CEO’su Korhan Alşan, bayram döneminde tesislerin yabancı pazar taleplerinin artması ile 15 gün öncesinden dolduğunu söyledi. Alşan, “Nirvana Hotels olarak üç tesislerinde şu anda toplam kapasitemizin yüzde 40’ını iç pazar oluşturuyor. İç pazarın, sezon sonunda yeni bir rekora imza atacağını ifade etmiştim ve bu yönde süreç işlemeye devam ediyor’’ diye konuştu. Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla Antalya genelindeki otellerde doluluk oranlarının yüksek seviyelere ulaştığını söyledi. Atmaca, Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olmasının turizm sezonunu daha da canlandırdığını belirterek, “Bayramın son günü olmasına rağmen yoğunluk sürüyor. Zaten ‘yüksek’ tabir ettiğimiz sezondaydık. Antalya genelinde otellerdeki doluluklar devam ediyor. Antalya’nın tamamı dolu diyebiliriz” ifadelerini kullandı.

Geceleme süreleri uzadı

Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili, bayram tatilinin de gelmesiyle 14 Temmuz’a kadar Alanya otellerinde yer kalmadığını belirtti. Bayram tatilinin uzamasıyla geceleme sürelerinin de uzadığına dikkat çeken Sili şunları söyledi: “Rezervasyonlar 2021 yılına göre çok daha iyi durumda. Özellikle temmuz ayında iç pazarın da devreye girmesi ve bayram tatilinin 9 güne uzaması sebebiyle geceleme süreleri uzadı. Otellerde doluluklar yüzde 100’e ulaştı. İç pazar bizim açımızdan çok önemli. Kriz dönemlerinde bunu çok net bir şekilde görmüş olduk. Dolayısıyla onların da alım gücünü düşünerek, her bütçeye her profile uygun ürünler oluşturduk. Bölgede doluluklarımız olumlu seyredecek.”

Uzun tatil kültür turizmini geri plana attı

TÜROFED Başkan Yardımcısı Yakup Dinler, yerli turist açısından Kapadokya’da son yılların en düşük yoğunluğunu gördüklerini söyledi. Yabancı turist yoğunluğunun beklenenin üstünde olduğunu kaydeden Dinler, bayram döneminde otel doluluklarının yüzde 50 ile 90 arasında değiştiğini belirtti. Doluluk oranlarında yerli turistin oranının ise yüzde 10 ile yüzde 15 arasında değiştiğini açıklayan Dinler, bayram dönemlerinde bu oranın genelde yüzde 50 üstünde olduğunu hatırlattı. Dinler, “Kapadokya turizmcilerinin klasikleşmiş bir sözü vardır: Uzun tatil dönemleri, yerli turist açısından Kapadokya gibi kültür turizmi yapılan bölgelere yaramaz. Zira yerli turistler bu tip uzun tatillerde genelde sahil bölgelerini tercih ediyor. Gelenek değişmedi ve bölgemiz şu ana kadar çok tercih edilmedi. Alım gücünün ciddi şekilde düşmesi de bunda etkili” dedi.