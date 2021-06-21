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Turizmde KDV desteği uzatıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada turizm sektörüne KDV desteğini uzattıklarını açıkladı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Turizm sektöründe ay sonunda bitecek olan katma değer vergisi (KDV) desteği, temmuz sonuna uzatıldı. Konaklama tesislerinde sunulan geceleme hizmeti için uygulanan yüzde 8 KDV oranı, yüzde 1'e düşürülmüştü.

Daha önce mayıs sonu sona eren KDV indirimleri haziran sonuna uzatılmıştı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada turizm sektörüne KDV desteğini temmuz sonuna kadar uzatma kararı aldıklarını açıkladı.

"Uygun fiyatlı yem hammedesi satışı başlıyor"

Erdoğan ayrıca, "TMO'yu en etkin şekilde devreye sokarak uygun fiyatlı yem hammaddesi satışını temmuz ayında başlatıyoruz" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hububat ile et, süt, yem fiyatlarını aşırı şekilde yükseltmeye çalışanlara izin vermeyeceğiz, gerekli dersi vereceğiz" ifadelerini kullandı.

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