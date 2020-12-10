Turizmde KDV desteği uzatılıyor

Turizm Bakanlığı’nın 2021 yılı bütçesinin görüşmelerinde Bakanlığın çalışmaları hakkında bilgi vererek milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, yılsonuna kadar kongre konferans, seminer konferans ve fuar giriş ücretlerinde yüzde 8, sinema, tiyatro, opera, operet, bale, müze giriş ücretlerinde ise yüzde 1 olarak indirimli uygulanan KDV oranlarının uzatılması için Hazine ve Maliye Bakanlığı ile görüştüklerini belirterek, “Kısa süre içinde neticelenmesini bekliyoruz” dedi.

Müzisyenlere destek 11 Aralık’ta

Pandemi döneminde geliri olmayan, desteğe ihtiyacı olan müzisyen, yorumcu ve eser sahiplerini kapsayan bir projeyi 11 Aralık’ta detaylarıyla birlikte ilan edeceklerini açıklayan Bakan Ersoy, “Başvurularda birlik, dernek veya sendika üyesi olma şartı aramayacağız. Aylık seyyanen bin lira, üç ay süre ile toplamda 3 bin lira ödeyeceğiz. Aralık ayı içinde başvuruları toplayacak ocak, şubat ve mart aylarında ödemeleri yapacağız. Bu projeye 30 binden fazla başvuru olacağını tahmin ediyoruz” dedi. Sinema sektörüne üretim ve etkinlik desteklerinin yanı sıra sektörün daha güçlü şekilde yoluna devam etmesi amacıyla da Anadolu’da 1 veya 2 salonu olan işletmecilere 15 milyon TL yerli film gösterim desteği sağlayacaklarını vurgulayan Ersoy, başvuruları 30 Aralık’a kadar toplayacaklarını ve ödemelere de ocak ayında başlayacaklarını kaydetti. Ersoy, 2020 yılında sinema sektöründe üretim desteği kapsamında senarist, yapımcı ve yönetmenlere 234 proje ile toplam 46,5 milyon TL destek verdiklerini açıkladı.

"Hem ev sahibi, hem kiracı nasıl olunur"

Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak görüşmeler sırasında Bakan Ersoy’un şirketinin Bodrum’da Turizm Bakanlığı’na tahsisli arazide otel satın aldığını belirterek, “Sayın Bakan, siz, devletin en önemli makamında oturuyorsunuz ve bu makamda otururken de gidip Bodrum’da bir otel alıyorsunuz ve o otelin arazisi Turizm Bakanlığı’na tahsisli. Şimdi hem ev sahibi hem kiracı nasıl olunur bunu açıklar mısınız? Ayrıca Belek’te, Kadriye’de halkın günübirlik tesislerden faydalandığı küçücük iki alan kalmıştı Antalya’da ve bu alanlara 3 tane otel yeri tahsisi yapıldı. Bilmek istiyoruz bu tahsisler kime yapıldı?” diye sordu. Bodrum’da otel alımıyla ilgili CHP Antalya Milletvekili Osman Budak ile CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban’ın kendisine bazı ithamları olduğunu belirten Ersoy, 1985 yılından beri turizm mesleği içinde olduğunu belirterek, şunları söyledi: “1991 yılında kurmuş olduğum firmamla kurumsal olarak 30 yıldır turizm işletmeciliği ve turizm yatırımı yapan birinin, Türkiye’nin geleceğine güvenerek bu konuda yatırım yapmasından daha doğal ne olabilir?"