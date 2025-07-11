Turizmde sınırlı gerileme: yabancı ziyaretçi sayısı mayısta yüzde 1,81 azaldı

Türkiye'ye 2025 yılı Mayıs ayında gelen yabancı ziyaretçi sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,81 oranında azalarak 5 milyon 37 bin 447 oldu.

Emniyet Genel Müdürlüğü’nden alınan geçici verilere göre, yılın ilk beş ayında da sınırlı bir düşüş yaşandı. Ocak-Mayıs döneminde Türkiye’yi ziyaret eden yabancı turist sayısı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,99 düşüşle 15 milyon 627 bin 456 olarak kaydedildi.

En çok ziyaret Antalya ve İstanbul'a

Mayıs ayında yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptığı iller sırasıyla Antalya (yüzde 34,83), İstanbul (yüzde 33,12), Muğla (yüzde 8,46), Edirne (yüzde 6,95) ve İzmir (yüzde 3,05) oldu. Antalya'ya gelen turist sayısı 1 milyon 754 bin 395'e ulaşırken, İstanbul'u tercih edenlerin sayısı 1 milyon 668 bin 304 oldu.

Yılın ilk beş ayında ise İstanbul, toplam yabancı ziyaretçilerin yüzde 44,82’sini ağırlayarak 7 milyon 4 bin 412 kişiye ev sahipliği yaptı. Antalya 3 milyon 572 bin 897 ziyaretçiyle ikinci sırada yer aldı. İstanbul ve Antalya'yı ise Edirne, Muğla ve Artvin izledi.

Rusya ve Almanya zirvede

2025 yılı Mayıs ayında Türkiye’ye en çok ziyaretçi gönderen ülke, yüzde 14,79 payla Rusya Federasyonu oldu. Rusya’yı yüzde 11,86 ile Almanya ve yüzde 10,86 ile İngiltere (Birleşik Krallık) takip etti. İlk beşi Bulgaristan ve Polonya tamamladı.

Ocak-Mayıs dönemi toplamında ise Almanya, 1 milyon 740 bin 455 kişiyle en çok turist gönderen ülke olurken; onu 1 milyon 722 bin 326 kişiyle Rusya ve 1 milyon 224 bin 950 kişiyle İngiltere izledi. İran ve Bulgaristan da üst sıralarda yer aldı.