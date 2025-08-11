Turizmde yeni kriz! Tatilcilere nakit ve komisyon çilesi

Turizm sektörünün en hareketli döneminde, tatilciler için yeni bir sorun ortaya çıktı. Türkiye'nin popüler sahil bölgelerinde, birçok işletmenin kredi kartı kullanımını kısıtladığı veya yüksek komisyonlar talep ettiği gözlemleniyor. Sabah'ın haberine göre tekne turlarından otoparklara, plaj kulüplerinden büfelere kadar uzanan bu durum, nakit para dayatması nedeniyle tatilcilerin mağduriyet yaşamasına neden oluyor.

Tekne turları, otoparklar, taksiler...

Özellikle tekne turlarında kredi kartı tamamen devre dışı bırakılmış durumda. Kişi başı fiyatların 150 ila 1.500 TL arasında değiştiği bu turlarda, günlük 150-200 bin TL civarında nakit para toplandığı tahmin ediliyor. Aynı zamanda tur sırasında yiyecek-içecek alışverişlerinde de sadece nakit kabul ediliyor.

Yoğun sezonda otopark fiyatları da yaz tarifesine geçerken, ödemelerin de yine nakit yapılması isteniyor. Taksiler, havalimanı transferi yapan minibüs ve servisler de 'pos cihazı arızalı' bahanesiyle nakit ödeme talep ediyor. Nakit bulunmayan yolcuların kimi zaman araçtan indirildiği belirtiliyor.

20-30'lara varan oranlarda komisyon

Fethiye ve Akyaka gibi merkezlerde yamaç paraşütü, rafting, dalış gibi etkinlikler için de işletmeler çoğunlukla nakit istiyor. Kredi kartıyla ödeme kabul eden yerler ise yüzde 20-30'lara varan oranlarda komisyon uyguluyor.

Fiş talep edenlere adisyon ya da boş kağıt veriliyor

Beach clublar ve sahil işletmelerinde de nakit ödeme zorunluluğu yaygınlaşmış durumda. Bazı işletmeler uzun süreli kullanım için ekstra yeme-içme şartı koşuyor. Fiş talep eden müşterilere kimi zaman adisyon ya da boş kağıt verilirken, ısrar edenlerle tartışma yaşandığı da iddia ediliyor.