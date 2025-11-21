Ekim ayında turist sayısı açıklandı: Yıllık veriler de ortaya çıktı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye’nin turizm büyümesinin 2025 Ekim ayında da devam ettiğini açıkladı. Bakan Ersoy’un paylaştığı verilere göre, Ekim 2025’te Türkiye, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,32 artışla 5 milyon 683 bin 717 yabancı ziyaretçiyi ağırladı.

Almanya ve Rusya ziyarette birinci sırada

En fazla ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Almanya ve Rusya Federasyonu ilk iki sıradaki yerini korudu. Almanya’dan gelen turist sayısı yüzde 6,20, Rusya’dan gelen ziyaretçi sayısı ise yüzde 11,44 oranında yükseldi. Birleşik Krallık ise Ekim ayında Türkiye’ye en çok ziyaretçi gönderen üçüncü ülke oldu.

İlk 10 ayda 55 milyon turist geldi

Yılın ilk on ayına ilişkin verileri de paylaşan Ersoy, toplam ziyaretçi sayısının 55 milyon 676 bin 237, yabancı ziyaretçi sayısının ise 47 milyon 252 bin 314 seviyesine ulaştığını belirtti. Bu ziyaretçilerin yüzde 96,20’sinin kültür, gezi ve tatil amaçlı Türkiye’yi tercih ettiğini vurgulayan Bakan Ersoy, bu tablonun Türkiye’nin küresel turizmdeki güçlü konumunu pekiştirdiğini ifade etti.