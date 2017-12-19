Turizmde yurt dışı satışlar umutları artırdı

19 Aralık 2017

Turizmciler, yurtdışından gelen olumlu erken rezervasyon rakamları dikkate alındığında, 2018'in hem kayıpların telafi edileceği hem de yüksek rakamlara ulaşılacak bir yıl olmasını bekliyor. Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Başkanı Osman Ayık, Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Yönetim Kurulu Başkanı Timur Bayındır ile Tur Operatörleri Platformu Sözcüsü Cem Polatoğlu, 2018 yılı turizm beklentilerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

TÜROFED Başkanı Ayık, turizm sektörü açısından bu yılın iyi geçtiğini belirterek, "Turizmde 2017 yılı beklentilerimiz doğrultusunda gerçekleşti. Yıl sonu itibarıyla sayıların 32-33 milyon turist civarında olacağını düşünüyoruz. Bu da beklentilerimize cevap verecek bir oran" değerlendirmesinde bulundu.

Ayık, gelecek yıla yönelik olarak da "Turizmciler olarak 2018 yılı için daha yüksek bir beklenti içindeyiz. Moralli ve geleceğe umutla bakıyoruz. Şu an yurt dışından gelen erken rezervasyon satış rakamları bizi mutlu ediyor. Bu şekilde devam ederse kayıplarımızın telafi edildiği, arzu ettiğimiz rakamlara ulaştığımız son derece olumlu bir yıl olacak. 2018'de ana hedefimiz, 36 milyon turist sayılarına ulaşılan 2014 rakamlarını yakalamak olmalı. Ancak fiyatların oturması için zamana ihtiyaç var. Talep oluştuğunda fiyatlarda istediğimiz seviyeye gelir" dedi.

"Müşteri memnuniyetini yükseltmeye odaklanmalıyız"

TÜROB Başkanı Bayındır da son yıllarda turizmde ciddi sıkıntıların yaşandığını ancak özellikle 2017'nin ikinci yarısından itibaren ortaya çıkan bir yükselme trendi olduğunu belirterek, "Bu inşallah 2018'de de devam edecek. Bizler turizmde

yükselmeyi yakalayabilmek için fiyatları yerlere kadar çektik. Gelecek yıl bu kayıpları toparlamamızın yanı sıra artık müşteri kalitesi ve memnuniyetini de yükseltmeye odaklanmamız gerekiyor" değerlendirmesini yaptı.

"2023 turizm geliri hedefini 70-80 milyar dolarlara çıkartırız"

Tur Operatörleri Platformu Sözcüsü Polatoğlu ise son iki yıldır yurtdışından Türkiye'ye gelen turistlerin sayısında arzu edilen rakamlara ulaşılamadığını ifade etti. Polatoğlu, "2018 yılı için yurtdışından gelen talep oldukça fazla. Yurt dışı rezervasyonlarında özellikle Avrupa destinasyonlarında artış, yüksek bir talep görüyoruz. Bu yıl otellerin geçen seneki kadar boş kalmayacağını öngörüyoruz" dedi.

Bu yılın umdukları gibi geçmediğini dile getiren Polatoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2017'de çok şükür terör saldırısı gibi olaylar olmadı ama elimiz böğrümüzde geçti. Bilgisayarların başında ‘acaba rezervasyon düşer mi' diye sürekli ‘gönder-al' yaptık. Fakat şimdiden 2018 için gelen rezervasyonlardaki artışı gördükçe, içimiz umutla doluyor. Gelecek yıl için hem yerli hem yabancı turist açısından umudumuz var. Türk turizmcileri olarak bizler, işimizi elimizden geldiğince iyi yapıyoruz. Açıkça söylemek isterim, Türk turizmcileri dünyadaki en iyi turizmciler. Dünyada hizmet açısından en iyi oteller Türkiye'de. Uçaklarımız en yeni uçaklar, çok değerli rehberlere sahibiz. Yeter ki dışarıdan bir müdahale olmasın, Türkiye'nin 50 milyar dolar olan 2023 yılı turizm geliri hedefini 70-80 milyar dolarlara çıkartırız."

Fikri CİNOKUR

Çavuşoğlu sağlık turizmi için 50 milyar dolarlık hedef koydu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'yı teknoloji şehri, sağlık turizminin başkenti ve üniversiteler kenti yapacaklarını, sağlık turizminden de 50 milyar dolar gelir hedeflediklerini belirtti.

Antalya Büyükşehir Belediyesin'nin düzenlediği 4. Muhtarlar İstişare Toplantısı'na katılan Çavuşoğlu, bu yıl turizm sektörünün geçen yıla göre iyi geçtiğini, Rusya'dan gelen turist sayısında yüzde 500 artış olduğunu belirterek, "Antalya'yı sağlık turizminin de başkenti yapacağız. Bunun için altyapılarını hazırlamamız gerekiyor. Bir taraftan özel, bir taraftan devlet hastaneleri ilçelerimizdeki hastaneleri tamamlıyoruz. Hastanelerimizin eksik olan cihazlarını gönderiyoruz. Doktor ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyoruz. Antalya'ya 1500 yataklı şehir hastanesini kazandıracağız. Araştırma hastanemiz, tıp fakültemiz, diğer hastanelerimizle ağız ve diş sağlığı merkezlerimizle, tüm hastanelerimizle Antalya, yavaş yavaş sağlık turizminin de başkenti olmaya başladı. Bundan sonra sağlıktan çok gelir elde edeceğiz" dedi.

Sağlık turizminde, deniz kum ve güneş turizminden çok daha fazla gelir elde edeceklerini anlatan Bakan Çavuşoğlu, ‘'Bunun için de geçen yıl önemli bir fuar gerçekleştirdik. 4 günde 10 milyar TL'lik yabancı firmalarla sözleşmeler imzalandı. Her yıl Cumhurbaşkanımızın himayesinde yapacağız ki biz şu anda 30-40 milyar dolar turizmden elde ediyoruz. İnşallah sadece sağlık turizminde 50 milyar dolara ulaşacağız" diye konuştu. Antalya'nın aynı zamanda eğitim kenti olması için de çalıştıklarını ifade eden Çavuşoğlu, şunları kaydetti: "Antalya'mızı üniversiteler şehri yapacağız dedik. Halen 5 üniversite var. İnşallah Manavgat'ta bir üniversite, batı Antalya'da da bir üniversite daha kurulacak. Üniversite sayısı 7'e çıkacak. Önümüzdeki süreçte hedefimiz 10 üniversite. Gaizpaşa'da Uzay Bilimleri ve Havacılık Fakültesi açacağız."

Antalya'nın kongre şehri olması için de çalışmalarının sürdüğünü anlatan Çavuşoğlu, "2 kulvardan hızlı treni Antalya'ya getiriyoruz. Antalya'ya 3. Havaalanını da kazandıracağız'' dedi.

Antalya'ya 10.5 milyon turist geldi

Yılın 11 aylık döneminde Antalya Havaalanı'na 9 milyon 617 bin 29, Gazipaşa Havaalanı'na da 805 bin 736 olmak üzere toplam 10 milyon 422 bin 765 turist geldi.

Geçen yıla göre Antalya'ya gelen Rus turist, 11 aylık dönemde yüzde 688 artarak yüzde 38.42 oran ile ilk sırada yer aldı. Bu dönemde 3 milyon 695 bin 69 Rus turist Antalya'yı ziyaret etti. Alman turist sayısı geçen yıla göre yüzde 16 düşmesine rağmen 1 milyon 662 bin 604 turist ile ikinci sıradaki yerini korudu. Ukrayna'dan gelen turist sayısı ise yüzde 24 artışla 712 bin 176'ya ulaştı. Ukrayna böylece üçüncü sırayı aldı. İngiliz turist sayısı da yüzde 8 artarak 357 bin 786'ya ulaştı. Hollandalı turist sayısı yüzde 16 düşüşle 254 bin 727'ye geriledi. Buna rağmen Hollandalı turistler 5. sırada yer aldı.

Akdeniz Turistik Otelciler Birliği (AKTOB) Başkanı Dr. Erkan Yağcı, Rus pazarının 2017 de çok güçlü büyüdüğünü ve geliştiğini söyledi. Turizmde geri dönüşün 2017 yılında hızlı olduğunu belirten Yağcı, şöyle konuştu: "Antalya'da 2014 yılı turizmde altın bir yıl olmuştu. 12 milyon turiste ulaşmıştık. 2016 krizinden sonra bu yıl toparlanma sürecine girdik. Antalya'da 11 aylık dönemde 10 milyon turist sayısı aşıldı. 2018 yılı için umutluyuz. Avrupa'da özellikle Alman pazarında, İskandinav ve Benelüx ülkelerinde iyileşme bekliyoruz. 2018 yılına moralle giriyoruz."