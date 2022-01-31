Turizmden 2021 yılında 24.5 milyar dolar gelir

Turizm gelirleri ekim-aralık dönemini kapsayan 2021 yılı dördüncü çeyrekte bir önceki yıla göre yüzde 95 artışla 7.6 milyar dolara yükselerek salgın öncesi döneme yaklaştı.

Turizm gelirleri 2021'in tamamında düşük baz etkisiyle yüzde 103 artarak 24.5 milyar dolar oldu. Turizm gelirleri 2020 yılında başlayan salgın hastalık nedeniyle keskin gerilemişti.

Turizm gelirleri salgın hastalık öncesi dönem olan 2019 dördüncü çeyrekte 7.9 milyar dolar olmuştu.

TÜİK verilerine göre turizm gelirlerinin yüzde 80.1'i yabancı ziyaretçilerden, yüzde 19.9'u yurt dışında ikamet eden vatandaşlardan elde edildi.

Geçen yıl son çeyrekte yapılan turizm harcamalarının 5.9 milyar doları kişisel harcamalardan, 1.7 milyar doları paket tur harcamalarından oluştu.

Kişi başı ortalama harcama dördüncü çeyrekte 843 dolar ile 2020 yılına göre yüzde 1 azalırken, 2021'in tamamında yüzde 9.4 artışla 834 dolar oldu.

Turizm gideri yüzde 67.7 arttı

Geçen yıl turizm gideri, bir önceki yıla göre yüzde 67,7 artarak 1 milyar 851 milyon 922 bin dolara çıktı. Bunun 1 milyar 819 milyon 811 bin dolarını kişisel, 32 milyon 111 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

Söz konusu yılda yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı bir önceki yıla göre yüzde 22.1 artarak 2 milyon 738 bin 340 kişi oldu. Bunların kişi başı ortalama harcaması 676 dolar olarak gerçekleşti.