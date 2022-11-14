Turizme ara tatil dopingi

Selenay YAĞCI/İSTANBUL

Türkiye’de ve Rusya’da okulların ara tatili yaptığı kasım ayı turizm sezonunu uzattı. Antalya’da uzun zaman sonra kasım ayında doluluklar tavan yaptı. Antalya’daki bazı popüler otellerin dolu oldukları için önümüzdeki günler için yeni rezervasyon kabul etmiyor. Türkiye’de okullar 12 Kasım’da ara tatile girdi. Rusya’da da okullar, 3 Kasım ara tatile girdi. Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR) Rus turistlerin Kasım ayı tatillerinde Mısır ve Türkiye’nin neredeyse eşit derece talep alarak birinci sıraya oturduğunu açıkladı.

Toplam 9 günlük ara tatilde, Antalya, Afyon, Kapadokya ve Güneydoğu’ya olan talep arttı. 12-20 Kasım arası okulların ara tatil dönemi. Bu kapsamda hafta sonlarıyla birlikte 12-20 Kasım arasında çocuklu aileler için uygun bir tatil dönemi oluşuyor. Tur operatörleri ara tatil için çocuk yaşı ve sayısına göre indirimler de yapıyor. Yaz döneminde tatil yapamayan yerli turistin bu dönemi değerlendirdiğini söyleyen turizmciler, fiyatların da yaz dönemine göre nispeten daha uygun olduğunu söylüyor. Termal otellerinin de öne çıktığı ara tatilde, daha çok 3 gece 4 günlük paketlerin tercih edilirken, günlük oda fiyatları bölgesine göre ortalama bin TL’den başlıyor.

“Antalya’da otel dolulukları yüzde 70’lerde”

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkan Yardımcısı Kaan Kavaloğlu, Antalya genelinde otellerin yüzde 50’sinin açık olduğunu belirterek Kavaloğlu, “Bu fiyatlar bölgesine göre farklılık gösteriyor. Örneğin Lara ve Belek’teki otellerin hemen hepsi açık. Almanya, İngiltere ve Rusya’dan ise turist akışı devam ediyor. Bu dönemde otellerde doluluk oranları yüzde 70’lerde. Ara tatille birlikte yerli turistin de yüzde 10’luk bir katkısı olur. Doluluklar yüzde 80’i bulur” diye konuştu. Kemer Turistik Otel İşletmecileri Birliği (KETOB) Başkanı Dinçer Sarıkaya, “Nerdeyse kasım boyunca 5 yıldızlı ve ikinci bantta yer alan 3 ve 4 yıldızlı oteller dolu. Hava koşullarından dolayı turizm sezonu kasım ayına kadar uzadı. Okulların tatil olmasıyla birlikte sıcak bölgelere gelmek isteyenler Antalya’yı tercih ediyor” dedi.

Otobüs biletlerine ilgi yüzde 115 arttı

Seyahat Sitesi enuygun.com ara tatil öncesi verileri inceleyerek 11-13 Kasım tarihlerinde otobüs bileti satışlarının bir önceki haftaya göre yüzde 115 artış gösterdiğini açıkladı. enuygun. com’un verilerine göre ara tatil öncesinde otobüs bileti alınan en popüler rota İzmir-Ankara oldu. Bu rotayı Ankara- Mersin, Ankara-İzmir ve İstanbul- İzmir rotaları takip ediyor. Biletlerin büyük çoğunluğu İstanbul’da yaşayan kişiler tarafından alınırken en çok ziyaret edilecek şehirse Ankara oldu. Seyahat edenlerin yüzde 58’ini kadınlar yüzde 42’siniyse erkekler oluşturuyor.

Online seyahat platformu

Obilet Strateji Direktörü Sertaç Keleş, yurt içinde otobüs bileti alımında geçen yıla kıyasla en çok talep artışı yaşanan destinasyonların Çanakkale, Kayseri, Antalya, Samsun, Amasya ve Manisa olduğunu söyledi. İstanbul çıkışlı otobüs yolculuklarında ise ilk sıraları Antalya, Samsun, Çanakkale ve Kayseri aldı. Kasım ara tatili için uçak bileti alımlarında yurt içinde 2021’e göre bilet satış adedi en çok artan ilk 3 hedef havaalanı ise Erzincan, Çanakkale ve Bursa, yurt dışında en popüler noktalar Bakü, Dubai ve Stuttgart oldu. Otel rezervasyonlarında Kasım ara tatilinin en gözde noktası Antalya’yken, Kıbrıs, Bolu, Kapadokya, Bodrum ve Çanakkale de ara tatili fırsat bilen ailelerden yoğun talep gördü.

Öğretmenler de tatil fırsatını değerlendiriyor

Enuygun Otobüs İş Geliştirme Müdürü Zafer Sağlam bu hafta alınan biletlerin çoğunlukla tek kişilik sepetlerden oluşmasını yorumladı. Sağlam “9 günlük tatil için yapılan satın alma işlemlerini incelediğimizde alınan biletlerin yüzde 76’sının tek kişilik sepetlerden oluştuğunu görüyoruz. Bu da bize 18 yaş altına şehirler arası otobüs bileti satışı olmadığı için özellikle öğretmenlerin tatil fırsatını değerlendirdiğini düşündürüyor. 3 kişilik ve 4 kişilik sepetler satışların yalnızca yüzde 6’sını oluşturuyor” açıklamasını yaptı.