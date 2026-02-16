Turizmi canlandırmak için ücretsiz hızlı tren bileti verilecek

Japonya, turizmi büyük şehirlerin ötesine yaymak için dikkat çekici bir teşvik programı başlatıyor. Yeni plan kapsamında bazı yabancı turistler, ülkenin büyük şehirlerini birbirine bağlayan hızlı tren hattında (Shinkansen) ücretsiz seyahat edebilecek.

Shinkansen, ülkenin en önemli ulaşım sistemlerinden biri olarak biliniyor. Turistlerin büyük bölümü genellikle Tokyo’dan başlayıp Kyoto, Osaka, Kobe ve Hiroşima gibi popüler şehirleri kapsayan Tokaido ve Sanyo hatlarını tercih ediyor.

Bölgeye ilgi artırılacak

Hızlı tren ağı, Japonya’nın güneybatısındaki Kyushu Adası’na kadar uzanıyor. Bu hatta yer alan Kagoshima bölgesi ise birçok yabancı turist tarafından yeterince keşfedilmeyen destinasyonlar arasında bulunuyor. Yeni teşvik programıyla turistlerin bu bölgeye ilgisinin artırılması hedefleniyor.

Kagoshima Valisi Koichi Shiota, düzenlediği basın toplantısında yeni turizm planını açıkladı. Programa göre yabancı turistlere, Hakata İstasyonu’ndan Kagoshima Chuo İstasyonu’na kadar ücretsiz tek yön hızlı tren bileti verilecek.

90 dakikalık yolculuk 11 bin 500 yen

Normal şartlarda yaklaşık 90 dakika süren bu yolculuğun bilet fiyatı ortalama 11 bin 500 yen (yaklaşık 3 bin 278 TL) seviyesinde bulunuyor. Bu teşvikle turistlerin, Japonya’nın güneyindeki bu önemli bölgeyi daha kolay ziyaret etmesi amaçlanıyor.

Japonya’nın bazı turistik bölgeleri pandemi sonrası rekor turist sayısına ulaşırken, Kagoshima aynı toparlanmayı gösteremedi. Bölgedeki yabancı turist sayısı ve otel konaklamaları hâlâ pandemi öncesi seviyelerin altında bulunuyor.

Buna ek olarak Kagoshima Havalimanı’nın Hong Kong ile doğrudan uçuşlarının sona ermesi ve Şanghay uçuşlarının azalması, bölgeye ulaşımı daha da zorlaştırdı.

Otobüs, araba veya normal trenle ulaşım ise hem uzun sürüyor hem de turistler için daha az cazip bir seçenek olarak görülüyor.

Programın ilk aşamasında ücretsiz biletler şu ülkelerden gelen turistlere sunulacak:

- Güney Kore

- Tayvan

- Çin

- Hong Kong

Programın ilerleyen aşamalarında ABD, Tayland ve diğer yüksek potansiyele sahip ülkelerin de kapsama alınması planlanıyor.

Tüm maliyet yerel yönetim tarafından karşılanacak

Ücretsiz hızlı tren biletlerinin maliyeti tamamen Kyushu bölgesindeki yerel yönetimler tarafından karşılanacak. Yerel yönetimler, bu teşvik sayesinde turistlerin yalnızca büyük şehirleri değil, Japonya’nın daha az bilinen bölgelerini de keşfetmesini hedefliyor.