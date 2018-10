Turizmin dijital geleceği Antalya'da konuşuldu

12 Ekim 2018

BATUR İLHAN

ANTALYA -Dijital odaklı satış ve pazarlama etkinliği Antalya Dijital Zirvesi, CRM Group şirketlerinden CRM Medya tarafından 3. kez Antalya Hotel Su’da gerçekleşti. Reklam, medya, pazarlama, satış ve iletişim dünyasının tüm paydaşlarını turizm sektörüyle buluşturan ve 1000’den fazla katılımcının yer aldığı zirvenin bu seneki ana teması: “Digitalization, Dijital dönüşüm ve turizme etkileri” oldu.

Turizm sektöründe 4.0’a geçilirse, 2023’te 100 milyar dolar gelir elde edilebilir

Bu yıl 3. kez düzenlenen zirvenin açış konuşmasını yapan CRM Group Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Becer, ““Djital dünya geliştikçe bildiğimiz meslekler de ortadan kalkmaya başladı. 90’lı yılların başında hayatımıza giren internetle birlikte dünyanın dijital yolculuğu da başladı. Bizim bu dijital dünyayı doğru değerlendirmemiz gerekiyor. Dijital dünyada reklam harcamalarıyla ilgili ne yazık ki refleksimiz tam olarak gelişmiş değil. Reklam kanallarını kullanan markalara baktığımız zaman yüzde 95’i global ölçekli. Oysa tüm sektörler giderek dijital dünyanın içerisinde yer almaya başladılar. Artık dünya sanayi 4.0 kavramına geçmiş durumda. Türkiye de turizm sektöründe 4.0’a geçmeli! Turizmde dijitalizasyon şart!

Eğer turizmde bu ivmeyi sağlayabilirsek, hem Türkiye’nin marka değerini artırabiliriz hem de daha yüksek gelirli, A plus hizmet almak isteyen hedef kitleleri Türkiye’ye çekebiliriz. Dijital dönüşümü sağlayan her işletme marka değerini artıracağı gibi ülkemizin dünyadaki turizm marka algısını oluşturacaktır. Her işletmenin öncelikle bir web sitesine hem de CRM sisteme ihtiyacı bulunuyor. Böylece işletmeler müşterilerinin hangi yemeği yemekten hangi yastıkta yatmayı sevdiklerine kadar bütün detaylara hakim olarak müşterilerine en iyi şekilde hizmet verebilirler. İyi bir hizmet alan turist de tekrar aynı işletmeye gelecektir. İşte bu şekilde turizmde 2023 yılında hedeflenen 50 milyardan ziyade 100 milyar dolar dahi gelir elde edilebilir.” dedi.

Türkiye’nin geleceği konuşuldu

15 konuşmacının yer aldığı zirvede, otel sahibi-otel müdürü, otel satış pazarlama müdürü, seyahat acentalarından üst düzey yönetici gibi 1000’in üzerinde katılımcı yer aldı. 8 saat boyunca konferansın, panelin ve eğitimlerin gerçekleştiği zirvede, Ramazan Becer’den sonra Sabancı Üniversitesi Finans Kürsü Başkanı, biliminsanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş,“Ekonomi, Finans, Teknoloji ve Siz” konuşmasında “Karşılaştırmalı Türk Ekonomisi - Geçmişi Şimdisi Geleceği, Ticaret Savaşları Amerika Çin Savaşı, Şehirler, Ülkeler, Teknolojiler Öncesi Şimdisi Sonrası, Otomasyon, Yapay Zeka, Biyoteknoloji, Uzay ve Sizin Geleceğiniz” konularına değindi. Prof. Dr. Demirtaş’ın konuşmasından sonra ilk konuşma AKTOB (Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği) Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Yağcı, Kilit Group Yönetim Kurulu Üyesi Tolga Kilit ve SianjiGroup Yönetim Kurulu Başkanı Recai Çakır ile başladı.

Dünya 4.0’a geçti, peki turizm sektörü?

Turizmde dijitalleşmenin otelcilik ve turizmdeki etkilerinin konuşulduğu panelde Çakır, “Türkiye’de sağlık turizminin önde gelen tesislerinden biri olarak globalleşme yolunu seçtik ve dünyanın en iyi 5 detoks merkezinden biri olarak gösteriliyoruz. Turizmde doluluk oranlarımız artıyor ancak gelirlerimiz yılda 670 Dolar seviyelerinde. İvedilikle turizmi kongre, golf, yayla, detoks, kayak turizmi gibi çeşitlendirip 12 aya yaymamız gerekiyor. Akabinde de turizm 4.0 kavramını artık işletmelerimizde kullanmalıyız. Özellikle bütün kontrolü, mekanizmayı, bilgisayar üzerinden izleyebiliyorsanız, tesisinizin her tarafında güvenlik kameraları varsa, bilgi iletişimle bütün otelinizin yüzde 30’unu, 40’ını pazarlayabiliyorsanız online’dan size ulaşılabiliyorsa yavaş yavaş 4.0’a geçmişsiniz demektir. Bütün çalışanların costlarını günlük kar ve zararınızı görebiliyorsanız eğer bunlardan daha elle yapılan muhasebe sistemi, otokontrol sistemi yok, kilitle odalara girilen oteliniz varsa 4.0’a geçme ihtiyacınız vardır. Artık dünyada mobil uygulamalar her girdiğiniz otelde mobil uygulamasına girerek o otelin mobil uygulamasını indirerek, otelin tüm her yerinde istediğiniz uygulamayı o mobil uygulama üzerinden yapabilirsiniz. Yine dünyanın her yerinden otel rezervasyonu yapıyorsunuz. O kodla odaya girebiliyorsunuz. Ya da cep telefonunuza gelen bilgiyi otelin odasının kapısını açarak kullanabiliyorsunuz. Bazı oteller hiç insan olmadan çalıştırılabilir oldu. Yani akıllı oteller olmaya başladı ve günümüzde bunu gerektiriyor. Böylece turizmde kişi başı gelirleri 1000 Dolarlara çıkarabiliriz.” dedi.

Dijitalleşen dünyada turizm sektörü değerlendirildi

Bilişim ve teknoloji alanındaki çalışmalarıyla tanınan ve sektörün duayen isimlerinden Bilgi Yayıcı Serdar Kuzuloğlu ise “Fırtına Yaklaşırken: Dijitalleşen Dünyada Turizm Sektörüne Bakış” başlığıyla bilişim sektöründeki son gelişmelerin turizm sektöründeki etkilerini dinleyicilerle paylaştı. Vodafone İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, Neredekal.com Founder CEO Özkan Hacıoğlu,Google Travel Industry Manager Ömer Şakar, Ligatus Ülke Müdürü Emre Faks, Ekonomi Programcısı Hande Berktan, MedyaNet VP Of Sales Metin Güleç, Onedio VP Of Sales Aytek Açık, Fikir Taciri Ramiz Bayraktar,Admatic Reklam Grup Başkanı Savaş Yılmazer olmak üzere kendi alanlarının uzman isimleri üst düzey konuşmacılar da sunumlarıyla zirvede yerini aldı.