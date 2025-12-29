Turizmin ekonomideki payı büyüdü: Katma değer payı yüzde 5,1'e çıktı

TÜİK, 2024 yılına ilişkin Turizm Uydu Hesabı sonuçlarını açıkladı. Verilere göre, turizm amaçlı toplam tüketim 2024 yılında 3 trilyon 822 milyar TL’yi aşarken, harcanan tutarın toplam yurt içi arz içindeki payı yüzde 3,8 olarak hesaplandı. Doğrudan turizm amaçlı gayrisafi katma değer ise 2 trilyon 21 milyar TL seviyesine ulaştı. Böylece doğrudan turizmin, toplam gayrisafi katma değer içindeki payı yüzde 5,1 oldu.

Sektörel dağılıma göre istatistikler

Sektörel dağılıma bakıldığında, konaklama hizmetlerinin yüzde 98,5’i, yolcu taşımacılığının yüzde 75’i ve kültürel hizmetlerin yüzde 45,8’i turizm faaliyetleri kapsamında yapıldı.

2023 yılına göre yüzde 10'a yakın artış

İstihdam tarafında da güçlü artış kaydedildi. Turizm sektörlerinde doğrudan turizm amaçlı istihdam, 2024’te, 2023 yılına göre yüzde 9,8 artarak 1 milyon 194 bin kişiye yükseldi. Turizm istihdamının, toplam istihdam içindeki payı yüzde 3,7 olarak belirlendi.