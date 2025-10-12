Türk balı 46 ülkeye ulaştı: 9 ayda 23 milyon dolarlık ihracat

Türkiye'nin ocak-eylül dönemindeki bal ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre artış gösterdi. Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerine göre, bu yılın ilk 9 ayında bal ihracatından 23 milyon 416 bin 550 dolar gelir elde edildi. Böylece ihracat geliri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 artış kaydetti.

Geçen yılın 9 ayında 5 bin 866 ton olan bal ihracatı, bu yıl 6 bin 527 tona yükselerek yüzde 11'lik artış gösterdi. Türk balı, 2025'in ilk 9 ayında 46 ülkeye ihraç edildi.

ABD, Almanya ve Birleşik Krallık başı çekti

Bal ihracatında en büyük pazarlar ABD, Almanya ve Birleşik Krallık oldu. Türkiye'den söz konusu dönemde ABD'ye 8 milyon 504 bin 439 dolar, Almanya'ya 3 milyon 763 bin 873 dolar, Birleşik Krallık'a ise 2 milyon 496 bin 563 dolar değerinde bal gönderildi.

"Türk balını dünya çapında daha üst sıralara taşımayı amaçlıyoruz"

DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, bal ihracatındaki artışın sektör adına sevindirici olduğunu söyledi. Kalyoncu, "Mevcut pazarlardaki varlığımızı güçlendirmemiz sektörümüz açısından önemli bir başarıdır ayrıca bu yıl, geçen yıla kıyasla 7 yeni ülkeye daha bal ihracatı gerçekleştirmiş olmamız, pazar çeşitliliğimizi artırma yönündeki stratejilerimizin doğru yolda olduğunu göstermektedir" dedi.

Kalyoncu, yılın son çeyreğinde ihracat hedeflerine ulaşmak için çalışmaların hız kazandığını belirterek, "Yılın son çeyreğine girmiş bulunuyoruz. Bu dönemde özellikle ihracat pazarlarımızdaki talepleri karşılamaya ve yeni pazarlara erişim sağlamaya yönelik çalışmalarımıza hız verdik. Yıl sonu itibarıyla hem miktar hem de değer bazında geçen yılın üzerine çıkmayı hedefliyoruz. Sektör paydaşlarımızla işbirliği içinde, özellikle katma değeri yüksek ürünler ve markalı ihracat konusunda fark yaratacak adımlar atmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

İhracat potansiyelini artırmak amacıyla hedef pazar analizleri yürüttüklerini dile getiren Kalyoncu, "AR-GE ve kalite odaklı üretim anlayışını destekleyen çalışmalarımızla Türk balını dünya çapında daha üst sıralara taşımayı amaçlıyoruz" diye konuştu.