Türk balığına küresel talep arttı: İhracat 737 milyon dolara ulaştı

Türk su ürünleri sektörü, 2026 yılının ilk dört ayında ihracatını yüzde 21 artırarak 737 milyon dolara çıkardı. Sektör, aylık ortalama 32 milyon dolarlık ihracat artışı yakalarken, özellikle levrek ve çipurada fileto ürün ihracatındaki yükseliş dikkat çekti.

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Ufuk Atakan Demir, levrek ihracatının yüzde 31 artışla 257 milyon dolara ulaştığını belirtti. Bu rakamın 70 milyon dolarlık kısmını taze fileto levrek oluşturdu. Taze fileto levrek ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 45 yükseldi.

Çipura ihracatı da yüzde 13 artarak 192 milyon dolara çıktı. Dondurulmuş fileto çipura ihracatı ise yüzde 41 artışla 20,5 milyon dolara ulaştı.

Tüketici işlenmiş ürüne yöneldi

Ufuk Atakan Demir, küresel tüketicinin artık yalnızca kaliteli değil, aynı zamanda pratik ve kullanıma hazır ürünleri tercih ettiğini belirterek, Türk firmalarının işleme teknolojilerindeki gelişimin uluslararası pazarlardaki rekabet gücünü artırdığını söyledi.

İşlenmiş ürün ihracatındaki büyümenin ortalama ihraç fiyatlarını da yukarı taşıdığına dikkat çeken Demir, kilogram başına ortalama ihracat fiyatının 7 dolardan 8,7 dolara yükseldiğini, bunun dolar bazında yüzde 23’lük artış anlamına geldiğini ifade etti.

Orkinos ihracatında rekor artış

Türk somonu ihracatı 121,5 milyon dolara ulaşırken, orkinos ihracatı yüzde 155’lik rekor artışla 47,3 milyon dolara çıktı. Alabalık ihracatı ise 42,6 milyon dolar döviz geliri sağladı.

Diğer su ürünleri ihracatı da yüzde 15 artışla 67 milyon dolara yükseldi.

İhracatta Egeli firmalar öne çıktı

Türkiye’nin toplam 737 milyon dolarlık su ürünleri ihracatının 491 milyon dolarlık bölümünü Egeli ihracatçılar gerçekleştirdi. Böylece Türkiye su ürünleri ihracatının yüzde 67’si Ege Bölgesi’nden yapıldı.

Egeli firmalar, Türkiye’nin levrek ihracatının yüzde 90’ını, çipura ihracatının ise yüzde 85’ini tek başına gerçekleştirdi.