Türk balıkçı gemileri okyanuslara açıldı! Uluslararası sularda riskli yolculuk...

Karadeniz, Ege, Marmara ve Akdeniz’de avlanan balıkçılar, para kazanmak için okyanuslara açıldı. Uluslararası anlaşmalarla bu fırsatı yakalayan balıkçılar adına açıklamada bulunan Doğu Karadeniz Balıkçı Kooperatifleri Birliği Başkanı Ahmet Mutlu, Trabzon’da yaşayan çok sayıda balıkçının da bu fırsattan yararlandığını belirtti.

"Tekneler için riskli bir yolculuk"

Atlas Okyanusu’nun Batı Afrika sahillerine, Hint Okyanusu’nun ise Umman sahillerinde avlanan balıkçı teknelerinin risk alarak avcılık yaptıklarına işaret eden Mutlu, "Oralarda balık verimliliği iyi. Ancak teknelerimiz Moritanya’ya, Senegal’e, Umman’a risk alarak gidiyorlar" dedi.

"Para transferinde zorluk yaşanıyor"

Balıkçıların kazandıkları parayı Türkiye’ye göndermekte zorluklar yaşadıklarına dikkat çeken Mutlu, "Oralar açık deniz. Oralarda zaman zaman avcılığın az olduğu dönemler oluyor. Bazen buradan oraya giden tekneler bir iki ay hiç avcılık yapamıyor. Orada balıkçılarımızın farklı bir sıkıntısı var. Tuttuğu avladığı balığın gelirini nasıl getiriyor? Oralarda bizim banka şubelerimiz yok. Balıkçı arkadaşlarımız kendilerine göre yöntemlerle getiriyorlar bunlar hep sorun" dedi.

"Maliyetler karşılanamayacak hale geldi"

Büyük teklerin yurt dışında kendi maliyetlerini karşılayabildiğini belirten Mutlu, "Yurt içinde artık bu maliyetler karşılanamayacak boyuta geldi. Beş, altı bin beygir makineler var. Mazotun litresi 50 TL. Devletin desteği olsa da olmasa da arayış içerisine giriyorlar. Devlet bunu daha iyi şekilde motife edip iyi bir şekilde yönlendirirse belki hem ülkemiz açısından hem de vatandaş açısından çok daha faydalı olacağı düşüncesindeyim" diye konuştu.