Türk bankaları Kanal İstanbul'u fonlamakta istekli değil

Türkiye'nin belli başlı bankaları, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 10 yıl önce açıkladığı Kanal İstanbul projesini finanse etmeye çevreye yaratacağı etkinin yanı sıra mega inşaat projelerinin yarattığı yatırım riskleri nedeniyle isteksiz yaklaşıyorlar.

Reuters'a bilgi veren dört bankacılık kaynağı, projenin çevresel faktörlerden dolayı oluşturacağı riskler nedeniyle bankaların finansmanda yer almada gönülsüz olduklarını belirtti.

İki bankacı da Türkiye'deki büyük bankaların altısının imzasının bulunduğu sorumlu bankacılık prensipleri anlaşmasının Kanal İstanbul'un inşası için kaynak bulunmasının önünde engel niteliğinde olduğunu söyledi.

Adının açıklanmasını istemeyen bir üst düzey bankacı, "Projenin finansmanında yer alacağımızı sanmıyorum. Daha çok bir inşaat projesi gibi görünüyor. Çevre sorunu yaratma riski var. Bu açıdan da sıkıntılı" dedi.

Üst düzey diğer bir bankacı da finansmanda, projenin yaratacağı çevresel etkilerden dolayı yer almak istemeyeceklerini belirterek; imzacı bankaların fonlanan projelerin çevresel etkilerini azaltmayı hedefleyen Birleşmiş Milletler (BM) Sorumlu Bankacılık Prensipleri'ne uyması gerektiğini söyledi.