Türk bankalarının tahmini kâr büyüme oranını açıklayan Citi, hedef fiyatları da yükseltti

Merkez'in faiz indirim sürecini başlatmasının ardından Türk bankaları için pozitif etkiler bekleniyor. Türk bankalarıyla ilgili yeni bir analiz yayımlayan Citi analistleri, gevşeme süreci ortamında marjların genişlemesiyle Türk bankalarının kârlarında güçlü toparlanma öngördü.

Yıllık yüzde 72'lik kâr büyümesi

BloombergHT'de yer alan habere göre, analistler takip ettikleri bankalarda yıllık yüzde 72'lik kâr büyümesi tahmininde bulundu. Türk bankacılığı için aynı tahmin ise yüzde 30 olarak kaydedildi.

Analistlere göre İş Bankası ve Yapı Kredi düşük faiz oranlarından kısa vadede fayda sağlayabilmek için en iyi konumda olan bankalar olarak öne çıkarken, Garanti BBVA varlık-yükümlülük arasında yeniden fiyatlama makası analizine göre bu iki banka kadar iyi konumda değil.

Analistler bu değerlendirmelerin ardından Akbank, İş Bankası ve Yapı Kredi'yi 'nötr/yüksek risk' seviyesinden 'al/yüksek risk' seviyesine çıkardı. Garanti BBVA tavsiyesi ise 'nötr/yüksek risk' seviyesinde kaldı.

Citi'nin bankalar için hedef fiyatları ise şöyle sıralandı: