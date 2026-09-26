Türk çeliğine ABD’den yeni duvar: Karar yürürlüğe girdi

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Türk çelik sektörünün önemli ihracat pazarlarından ABD’de yeni bir ticaret engeli devreye girdi. ABD Ticaret Bakanlığı, Türkiye’den ithal edilen büyük çaplı kaynaklı borulara ilişkin antidamping incelemesinin nihai sonuçlarını yayımladı. Karar 25 Eylül itibarıyla yürürlüğe girdi.

ABD incelemeyi tamamladı

ABD Ticaret Bakanlığı’nın incelemesi 1 Mayıs 2024 ile 30 Nisan 2025 arasındaki dönemi kapsıyor.

İnceleme kapsamında Türkiye’den ABD’ye gönderilen büyük çaplı kaynaklı karbon ve alaşımlı çelik borular değerlendirildi. Bakanlık, incelenen dönemde Türkiye menşeli bazı ürünlerin ABD pazarında normal değerinin altında satıldığı sonucuna ulaştı.

Nihai kararın Federal Register’da yayımlanmasıyla birlikte yeni oranların uygulanmasının da önü açıldı.

Türk şirketlerine farklı oranlar çıktı

ABD makamlarının açıkladığı nihai sonuçlarda Türk üreticiler için tek bir antidamping oranı uygulanmadı.

İncelemeye tabi şirketlerden Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret AŞ için yüzde 5,44 ağırlıklı ortalama damping marjı hesaplandı.

HDM Çelik Boru Sanayi ve Ticaret AŞ için ise oran yüzde 4,10 olarak belirlendi.

İnceleme kapsamındaki diğer bazı Türk üretici ve ihracatçılar için uygulanacak oran da yüzde 4,77 olarak açıklandı.

Bu oranlar, Türk ürünlerinin ABD pazarına girişindeki mevcut gümrük ve ticaret maliyetlerinin üzerine ek baskı oluşturabilecek.

ABD pazarı Türk boru üreticileri için zorlaşıyor

Karar, küresel çelik ticaretinde korumacı önlemlerin arttığı bir dönemde geldi.

ABD uzun süredir çelik ithalatını hem genel tarifeler hem de antidamping ve telafi edici vergi soruşturmalarıyla yakından izliyor. Büyük çaplı kaynaklı borular ise enerji, petrol ve doğalgaz altyapısı başta olmak üzere büyük projelerde kullanılan stratejik ürün grupları arasında bulunuyor.

Bu nedenle birkaç puanlık ek maliyet dahi yüksek hacimli siparişlerde Türk üreticilerin fiyat rekabetini etkileyebiliyor.

ABD'li ithalatçıların Türkiye yerine farklı tedarikçilere yönelmesi de Türk şirketleri açısından pazar payı baskısı yaratabilecek.

Karar geçmiş ithalatı da kapsıyor

ABD'nin antidamping sistemi yalnızca bundan sonraki sevkiyatları ilgilendirmiyor.

İdari inceleme sonucunda belirlenen oranlar, inceleme döneminde yapılan ithalat için tahsil edilecek nihai antidamping vergilerinin hesaplanmasında kullanılacak.

ABD Gümrük ve Sınır Koruma birimleri, Ticaret Bakanlığı'nın talimatları doğrultusunda ilgili ithalat işlemleri için vergileri kesinleştirecek.

Bunun yanında karar, gelecekte Türkiye’den gerçekleştirilecek bazı ithalat işlemlerinde uygulanacak nakit teminat oranları açısından da önem taşıyor.

Türk çeliği iki cephede baskı altında

ABD kararı Türk çelik sektörü açısından daha geniş bir ticaret tablosunun parçası.

Dünya genelinde çelik sektöründeki kapasite fazlası tartışmaları büyürken ABD ve Avrupa başta olmak üzere büyük pazarlarda yerli üretimi korumaya yönelik tedbirler güçleniyor.

Türk üreticiler açısından bu durum yalnızca satış fiyatını değil, hangi pazara hangi ürünün yönlendirileceğini de daha kritik hale getiriyor.

ABD gibi yüksek katma değerli ürünlerin satılabildiği pazarlarda antidamping vergilerinin yükselmesi, ihracatçıları alternatif pazarlara yönelmeye zorlayabilir.

Rekabette birkaç puan bile kritik

Büyük çaplı kaynaklı borularda siparişlerin büyüklüğü nedeniyle yüzde 4-5 bandındaki antidamping marjları toplam maliyette önemli fark yaratabiliyor.

Türk üreticilerin rekabet gücü ise yalnızca bu oranlara bağlı değil. Çelik hammaddesi maliyetleri, enerji fiyatları, navlun, dolar/TL kuru ve rakip ülkelerin ABD pazarındaki fiyatları da ihracatın seyrinde belirleyici olacak.

Ancak 25 Eylül’de yürürlüğe giren nihai karar, Türk boru üreticilerinin ABD pazarındaki maliyet hesabına yeni bir kalem daha ekledi.