Türk çelik ihracatçıları Romanya'ya çıkarma yaptı

ÇİB Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Aslan, etkinlikte yaptığı konuşmada, 250'nin üzerinde Romen iş insanı ve şirketiyle görüşmeler yapıldığını belirtti. Yılın ilk 2 ayında ihracatın yüzde 40 düştüğünü belirten Aslan, "İhracat düşüşünde depremin etkisi yok. 35 milyon ton çelik üretiminin 11 milyon tonu Osmaniye, Hatay, İskenderun'da üretiliyor.

Bu bölgede üretimin yüzde 60-70'ini iç piyasa tüketiyor" ifadelerini kullandı. Aslan, çelik sektöründe en büyük pazarın uzun yıllardan beri İsrail, sonrasında Romanya'nın en büyük 2'nci büyük pazar olduğunu belirterek, "Türkiye’nin Romanya'ya ihracatı 7 milyar dolar. Bu ihracatın yüzde 18'i olan yaklaşık 1,3 milyar dolarını çelik sektörü yapıyor." dedi.

Aslan, çelik ihracatının geçen yıl 21 milyon ton, ithalatın ise 3'te ikisi kadar olduğuna işaret ederek, ithalatın uzun ürün değil yassı ürünlerde gerçekleştiğini kaydetti. Türk İşadamları Derneği (TİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Tandoğan ise Türkiye'yle Romanya arasında 10 milyar dolara giden bir dış ticaret hacminin bulunduğunu dile getirdi.