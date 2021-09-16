Türk çelik sektörü, ihracatta çıtayı yükseltti

Türk çelik sektörünün ihracat potansiyelinin artması hedefiyle çalışan Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB), pandemi nedeni ile gerçekleştiremediği 2019 yılı ile birlikte 2020 yılının ödüllerini düzenlediği tören ile sahiplerine sundu. Törende 2019 ve 2020 yılları için 20 farklı kategoride ilk 3’e giren 51 firmaya ödülleri takdim edildi. Toplamda 121 adet ödülün dağıtıldığı Çelik İhracatının Liderleri Ödül Töreni’nde her iki yılda da tüm ürünlerde en fazla ihracata ulaşan ilk üç çelik firması HABAŞ, İÇDAŞ ve DİLER oldu.

“İhracatta ‘Çelik’ gibi kuvvetliyiz”

Sektörün yıl sonuna dair hedeflerinin de paylaşıldığı törende konuşan Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, “Yüzde 69'a yakın değer bazında artış var. 13,2 milyar doları bulduk. Bu sene görünen o ki 20 milyar doları geçeceğiz. Bu da aslında içinde bulunduğumuz bu zor şartlara rağmen ne kadar büyük bir yolculuğa çıktığımızı ve çelik gibi kuvvetli olduğumuzu gösteriyor. Sektöre baktığımız zaman 50 milyon tonluk bir kapasitemiz var. Kapasite kullanım oranlarımız da yüksek. 40 milyon ton civarında bir üretimimiz var. Önümüzdeki 3 yıl içerisinde çelikte çok büyük yatırımlar bekleniyor. Bu sektör stratejik önemi büyük bir sektör.” açıklamasını yaptı.

“Avrupa’nın en büyük yatırımcısı olacağız”

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ise, “Bütün olumsuzluklara rağmen çelik sektörünün yakaladığı başarıyı gönülden takdir ediyorum. Özellikle 2021 yılının ilk 8 aydaki başarı ayrı bir takdiri hak ediyor. Bugüne kadar çelik sektörü bu süreci büyük bir başarı ile yönetti. Kısa zaman içinde devreye girecek yatırımlarla inşallah Avrupa'nın en büyük yatırımcısı olacağız. Şu anda bulunduğumuz 2’nciliği daha da yukarılara çıkaracağız.” dedi.

Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Aslan da, sektörlerinin ihracat tecrübesi sayesinde pazarlarını çeşitlendirerek büyümesini sürdürdüğünü söyledi.

Bu yılın ilk sekiz ayında ulaşılan ihracatın 2020’nin toplam rakamının da üzerinde olduğuna dikkat çeken Aslan, “2020 yılında değerde 12,6 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirmişken, bu yılın henüz ilk sekiz ayında 13,2 milyar dolara ulaştık. Miktar bazında ise 2020’de 20,3 milyonluk tonluk ihracatımıza karşın 2021’nin Ağustos sonunda ihracatımız 15,3 milyon tona ulaştı.” şeklinde konuştu.

“Çabamız Eylül ayında birinciliğe ulaşmak”

Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB) Başkan Yardımcısı Uğur Dalbeler ise, “Yılı büyük bir rekorla kapatacağımızı öngörüyoruz. Miktarda 23-24 milyon tona ve bunun karşılığında da tahmini 20-22 milyar dolarlık bir ihracat rakamına ulaşacağımızı hesaplıyoruz. Sektörümüz, ülkemizin otomotiv, tekstil ve kimyadan sonra dördüncü büyük ihracat kalemi. Ancak değer bazında gerçekleştirdiğimiz ihracatımızla ağustos ayında otomotiv sektörüne ufak bir farkla birinciliği kaptırdık. Türkiye ihracatındaki payımızı tekrar yüzde 10’ların üzerine çıkardık. Çabamız Eylül ayında birinciliğe ulaşmak.” ifadelerini kullandı.

Törende ödül alan şirketler ile ödül kategorileri şöyle:

2019 YILI

TÜM ÜRÜNLERDE EN ÇOK İHRACAT KATEGORİSİ

1. HABAŞ

2. İÇDAŞ

3. DİLER

İNŞAAT ÇELİĞİ VE FİLMAŞİN KATEGORİSİ

1. İÇDAŞ

2. HABAŞ

3. DİLER

PROFİL KATEGORİSİ

1. MESCİER

2. ÇAĞ ÇELİK.

3. KİBAR DIŞ TİCARET

ALAŞIMLI ÇELİK KATEGORİSİ

1. ASİL ÇELİK

2. ÇEMTAŞ

3. HABAŞ

TEL KATEGORİSİ

1. ÖZYAŞAR TEL

2. BEKAERT KARTEPE ÇELİK KORD

3. ÇELİK HALAT

BAĞLANTI ELEMANLARI KATEGORİSİ

1. NET CİVATA

2. ÇETİN CİVATA.

3. TEKNİK BAĞLANTI ELEMANLARI

İNŞAAT AKSAMI KATEGORİSİ

1. TEMSAN YAPI

2. ENG METAL YAPI

3. ÇİMTAŞ

ÇİVİ-ZİNCİR KATEGORİSİ

1. SERTEL VİDA

2. BEKSAN ÇİVİ

3. ÇAĞ ÇELİK

PASLANMAZ KATEGORİSİ

1. POSCO ASSAN TST ÇELİK

2. NİKEL PASLANMAZ ÇELİK.

3. CEMSUN PASLANMAZ SAC

YARI MAMUL KATEGORİSİ

1. YEŞİLYURT DEMİR ÇELİK

2. HABAŞ

3. İÇDAŞ

SOĞUK ÇUBUK KATEGORİSİ

1. HASÇELİK

2. AKÇELİK

3. KALİBRE ÇELİK

BOYUNA DİKİŞLİ BORU KATEGORİSİ

1. YÜCEL BORU

2. BORUSAN MANNESMANN

3. BORUSAN İSTİKBAL

SPİRAL DİKİŞLİ BORU KATEGORİSİ

1. ERCİYAS ÇELİK BORU

2. BORUSAN MANNESMANN BORU

3. ÜMRAN ÇELİK BORU

SICAK YASSI KATEGORİSİ

1. HABAŞ

2. İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK

3. ÇOLAKOĞLU DIŞ TİCARET

SOĞUK/KAPLAMALI YASSI KATEGORİSİ

1. BORÇELİK.

2. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI

3. TEZCAN GALVANİZLİ YAPI ELEMANLARI

ORTA ÖLÇEK EN ÇOK İHRACAT ARTIŞI KATEGORİSİ

1. ÇİMTAŞ

2. YUNİK DANIŞMANLIK

3. GÜNEY ÇELİK

ORTA ÖLÇEK EN ÇOK ÜLKEYE İHRACAT KATEGORİSİ

1. GEDİK KAYNAK

2. HASÇELİK

3. BOSKAY METAL

BÜYÜK ÖLÇEK EN ÇOK İHRACAT ARTIŞI KATEGORİSİ

1. YILDIZ DEMİR ÇELİK

2. ERCİYAS ÇELİK BORU

3. ÇAĞ ÇELİK

BÜYÜK ÖLÇEK EN YÜKSEK BİRİM FİYAT KATEGORİSİ

1. SARTEN AMBALAJ

2. POSCO ASSAN

3. ERCİYAS ÇELİK BORU

BÜYÜK ÖLÇEK EN ÇOK ÜLKEYE İHRACAT KATEGORİSİ

1. YÜCEL BORU

2. HABAŞ

3. KAPTAN METAL

3. MESCİER DIŞ TİCARET

2020 YILI

TÜM ÜRÜNLERDE EN ÇOK İHRACAT KATEGORİSİ

1. HABAŞ

2. İÇDAŞ

3. DİLER

İNŞAAT ÇELİĞİ VE FİLMAŞİN KATEGORİSİ

1. İÇDAŞ

2. DİLER

3. HABAŞ

PROFİL KATEGORİSİ

1. MESCİER DIŞ TİCARET

2. KİBAR DIŞ TİCARET

3. ÇAĞ ÇELİK

ALAŞIMLI ÇELİK KATEGORİSİ

1. ASİL ÇELİK

2. ÇOLAKOĞLU

3. ÇEMTAŞ

TEL KATEGORİSİ

1. ÖZYAŞAR TEL

2. BEKAERT KARTEPE ÇELİK KORD

3. ÇELİK HALAT

BAĞLANTI ELEMANLARI KATEGORİSİ

1. NET CİVATA

2. ÇETİN CİVATA

3. TEKNİK BAĞLANTI ELEMANLARI

İNŞAAT AKSAMI KATEGORİSİ

1. ÇİMTAŞ

2. TEMSAN YAPI

3. CS WIND TURKEY KULE İMALATI

ÇİVİ-ZİNCİR KATEGORİSİ

1. SERTEL VİDA

2. BEKSAN ÇİVİ

3. GÜNEY ÇELİK

PASLANMAZ KATEGORİSİ

1. POSCO ASSAN

2. NİKEL PASLANMAZ

3. CEMSUN PASLANMAZ

YARI MAMUL KATEGORİSİ

1. İÇDAŞ

2. YEŞİLYURT DEMİR ÇELİK

3. KAPTAN METAL

SOĞUK ÇUBUK KATEGORİSİ

1. HASÇELİK

2. AKÇELİK

3. ALP STEELS METAL

BOYUNA DİKİŞLİ BORU KATEGORİSİ

1. YÜCEL BORU

2. BORUSAN MANNESMANN

3. BORUSAN İSTİKBAL

SPİRAL DİKİŞLİ BORU KATEGORİSİ

1. ERCİYAS ÇELİK BORU

2. BORUSAN MANNESMANN

3. ÜMRAN ÇELİK BORU

SICAK YASSI KATEGORİSİ

1. HABAŞ

2. İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK

3. ÇOLAKOĞLU METALURJİ

SOĞUK/KAPLAMALI YASSI KATEGORİSİ

1. TEZCAN

2. TATMETAL ÇELİK

3. BORÇELİK ÇELİK

ORTA ÖLÇEK EN ÇOK İHRACAT ARTIŞI KATEGORİSİ

1. G METAL DEMİR ÇELİK

2. IŞIK ÇELİK

3. GÜNEY INTERNATIONAL DIŞ TİCARET

ORTA ÖLÇEK EN ÇOK ÜLKEYE İHRACAT KATEGORİSİ

1. GEDİK KAYNAK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

2. IŞIK ÇELİK SAN. VE TİC. A.Ş.

3. HASÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

BÜYÜK ÖLÇEK EN ÇOK İHRACAT ARTIŞI KATEGORİSİ

1. ÇOLAKOĞLU METALURJİ

2. KAPTAN DEMİR ÇELİK

3. TEZCAN

BÜYÜK ÖLÇEK EN YÜKSEK BİRİM FİYAT KATEGORİSİ

1. SARTEN AMBALAJ

2. POSCO ASSAN

3. BORUSAN MANNESMANN

BÜYÜK ÖLÇEK EN ÇOK ÜLKEYE İHRACAT KATEGORİSİ

1. YÜCEL BORU

2. MESCİER DIŞ TİCARET

3. HABAŞ