İngiliz endüstriyel teknoloji şirketi Rolls-Royce'un Tufan Erginbilgiç'i yeni CEO olarak atamasının ardından büyük bir başarı yakaladı.

1 Ocak 2023 tarihinde yeni CEO olarak atanan Erginbiliç'in ardından şirketin hisselerinde belirgin yükseliş yaşanırken şirket Covid-19 salgınının ardından yeniden temettü ödemelerine başladı.

Sivil havacılıktan savaş uçağı motorlarına ve denizaltılar için nükleer reaktörlere kadar çeşitli alanlarda faaliyet gösteren şirket, pandemi sırasında uzun mesafeli hava yolculuğunun durması nedeniyle zorlu bir sürece girmişti.

İngiltere'nin en değerlisi yaptı

Zorlu sürecin ardından CEO olarak göreve başlayan Erginbiliç, Rolls-Royce'u BAE Systems'ı geçerek İngiltere'nin en değerli üreticisi konumuna taşıdı.

Şirket şubat ayında açıklanan bilançosunda faaliyet karının 2024'te yüzde 25 artarak 2,5 milyar sterline çıktığını duyurdu.

2025 yılı şubat ayında açıklanan 2024 bilançosu, şirketin temel faaliyet kârının ve serbest nakit akışı hedeflerinin planlanandan iki yıl önce ulaşma yolunda olduğunu gösterdi.

'Rolls-Royce hiçbir zaman bu özelliklere sahip değildi'

Erginbilgiç, grubun Londra merkezinde verdiği röportajda,şirkette tam ölçekli bir dönüşüm gerçekleştirmeyi hedeflediğini aslında sorunların Covid-19'la ilgili olmadığını söylemişti.

Erginbiliç," “Bazıları bunun Covid ile ilgili olduğunu düşünüyor. Aslında ben 10 yıl öncesine gittim. Bu Covid ile ilgili değildi. Bu şirket bir süredir zorluklar yaşıyordu. Vizyonumuz, yüksek performanslı, rekabetçi, dayanıklı ve büyüyen bir şirket yaratmak. Rolls-Royce'un hiçbir zaman bu özelliklere sahip olmadığını söyleyebilirim" ifadelerine yer vermişti.

Erbilginç, dönüşüm hedefleri için; işletme sermayesinin azaltılması, verimliliğin artırılması ve ticari şartların optimize edilmesi dahil olmak üzere yedi iyileştirme alanı belirledi.

Erginbilgiç, Rolls-Royce'un ticari havacılık bölümü, savunma birimi ve güç sistemleri işini yönetecek yeni yöneticiler atadı. Ayrıca BP'den yeni bir finans direktörü getirdi.

Ayrıca Erginbiliç, 'yüksek performanslı, rekabetçi, dayanıklı ve büyüyen bir Rolls-Royce yaratmaya yönelik çok yıllı dönüşüm yolculuğunun bir başka adımı' olarak dünya çapında 2 bin ila 2 bin 500 çalışanı işten çıkardı.

Tufan Erginbiliç kimdir?

Pek çok uluslararası şirkette görev yapan Erginbilgiç, 5 yılı yönetim grubunda olmak üzere 20 yılı aşkın süreli BP kariyerine sahip. Erginbilgiç, 2020'de son görevinden ayrılmadan önce BP'nin Rafineri, Petrokimya, Servis İstasyonu Ağı, Madeni Yağlar, Midstream operasyonları ve Air BP jet yakıtı operasyonlarını da içine alan alt iş birimini yönetiyordu.

Havacılık ve uzay teknolojisi grubu GKN de dahil olmak üzere ağır sanayi ve imalat şirketlerinin çeşitli yönetim kademelerinde de görev alan Erginbilgiç, halihazırda, altyapı işletmelerinde büyük ölçekli yatırımlara odaklanan ve yatırımcılar için 81 milyar dolarlık bir fonu yöneten özel sermaye şirketi olan Global Infrastructure Partners'ın da (GIP) ortağı bulunuyor.