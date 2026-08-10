Türk CEO’ya 1 milyar 573 milyon TL maaş

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Dünyanın önde gelen mühendislik şirketlerinden Rolls-Royce'un Türk CEO'su Tufan Erginbilgiç için hazırladığı yeni ücret paketi gündem oldu.

Şirket hissedarlarının onayladığı yeni ücret politikasına göre Erginbilgiç'in yıllık kazanç tavanı, belirlenen performans hedeflerine ulaşılması durumunda 4,4 milyon sterlinden 24,4 milyon (1 milyar 573 milyon TL) sterline kadar yükselebilecek.

Bu rakam, Erginbilgiç'in mevcut yıllık kazanç seviyesinin yaklaşık 5,5 katına karşılık geliyor.

Tufan Erginbilgiç'in kazancı 24,4 milyon sterline ulaşabilir

Rolls-Royce'un ücret politikasındaki değişikliğin arkasında küresel şirketler arasındaki üst düzey yönetici rekabeti bulunuyor.

İngiltere'nin en büyük halka açık şirketleri, başarılı yöneticileri ABD'li şirketlere kaptırmamak için ücret ve prim paketlerini büyütüyor.

Financial Mail on Sunday'in araştırmasına göre FTSE 100 şirketlerinde primlerin önemli bölümünün hisse senedi üzerinden verilmesi ve şirketlerin borsa performanslarının yükselmesi, CEO'ların ulaşabileceği maksimum kazançları da yukarı taşıyor.

İngiliz şirketleri CEO'ları ABD'ye kaptırmak istemiyor

İngiliz şirketlerinin ücret paketlerini büyütmesine rağmen ABD ile aralarındaki fark hâlâ oldukça yüksek.

Araştırmaya göre FTSE 100 şirketlerinin yöneticileri geçen yıl ortalama 5 milyon sterlin kazanırken, ABD'deki S&P 500 şirketlerinin yöneticilerinin ortalama yıllık geliri 12,2 milyon sterline ulaştı.

ABD'deki CEO'ların aynı zamanda yönetim kurulu başkanlığı görevini üstlenebilmesi ve şirketlerin yüksek borsa değerlemeleri, iki ülke arasındaki maaş farkının nedenleri arasında gösteriliyor.

Dev şirketlerin CEO'larına milyonlarca sterlinlik paketler

Yüksek ücret paketleri yalnızca Tufan Erginbilgiç ile sınırlı değil. Shell CEO'su Wael Sawan'ın performans hedeflerini gerçekleştirmesi halinde mevcut 13,8 milyon sterlinlik paketini ikiye katlayabilme imkânı bulunuyor.

Unilever'in yeni CEO'su Fernando Fernandez'in potansiyel kazancı ise 20 milyon sterline yaklaşırken, AstraZeneca CEO'su Pascal Soriot için de yeni bir ücret artış politikası üzerinde çalışılıyor.

Rolls-Royce'tan Türk CEO için rekor ücret tavanı

Yeni sistemde Erginbilgiç'in 24,4 milyon sterlinlik rakama ulaşması garanti değil. Bu tutar, belirlenen performans kriterlerinin yerine getirilmesi halinde elde edilebilecek yıllık maksimum kazancı ifade ediyor. Buna rağmen yeni ücret politikası, Erginbilgiç'in potansiyel gelirini küresel ölçekte üst sıralara taşıyor. İngiliz şirketlerinin ABD ile giderek kızışan yönetici rekabeti ise önümüzdeki dönemde diğer büyük şirketlerde de benzer ücret artışlarının gündeme gelebileceğine işaret ediyor.