Türk çivisine yüzde 25 vergi

09 Mart 2020

Yasemin SALİH

Türkiye’nin dış ticaret fazlası veren nadir sektörlerinden olan hırdavat, 2020’de ihracat atağına hazırlanıyor. 2019’u 8.2 milyar dolarlık ihracat, 7.1 milyar dolarlık ithalatla tamamlayan ve 1.1 milyar dolarlık dış ticaret fazlasına imza atan sektör aynı zamanda yeni bir yapılanma içinde. Yedi ay önce kurulan Hırdavat Sanayici ve İşadamları Derneği (HİSİAD), başta fuarlar ve işbirlikleriyle sektörün uluslararası arenada gücünü artırmak, finansal ödeme avantajları elde etmek üzere hummalı bir çalışma yürütüyor.

DÜNYA gazetesine özel açıklamalarda bulunan HİSİAD Başkanı Çetin Tecdelioğlu, sektör ihracatının yüzde 44’ünün Avrupa Birliği ülkelerine yapıldığını belirtirken, “Türk hırdavat ürünleri fiyat- kalite dengesiyle yurtdışında öne çıkıyor. En fazla ihracat yaptığımız ülke Almanya. Amerika’da hızla güçleniyoruz. Üstelik bunlar katma değerli ürünler” ifadelerini kullandı.

2019’da Türkiye’den Amerika’ya 50 milyon dolara yakın hırdavat ihracatı gerçekleştiğinin altını çizen Tecdelioğlu, geçtiğimiz hafta Amerika’nın Türkiye’den giden çivi ve civata grubu ürünlere yüzde 25 vergi getirdiğini duyurdu. Tecdelioğlu, “Amerika sektörün hedef pazarlarında ilk sırada. Başarılı işler yapılıyor, satışlar da çok iyi gidiyordu. Ancak başta çivi olmak üzere bu gruptaki ürünleri yüzde 25 gibi yüksek oranda gümrük vergisi getirilmesi, önümüze taş koyuyor” dedi.

74 bin firma 20 milyar dolarlık iş hacmi yarattı

Hırdavat sektörünün sanayinin damarlarındaki kan kadar önemli olduğunu vurgulayan Çetin Tecdelioğlu, dernekleşme sürecinin ardından çok daha etkili işlere imza atılacağını ifade etti. 14 bin firma, 700 bin çalışanıyla hırdavat sektörünün 20 milyar dolarlık iş hacmi yarattığını söyleyen Tecdelioğlu, şöyle devam etti: “Sektördeki firmaların yüzde 95’i KOBİ statüsünde. 2000’lere kadar sektörde yerlilik oranı yüzde 20’yi geçmiyordu. 2000’den itibaren Ar-Ge’ye yatırım yapıldı. Bugün yerlilik oranı yüzde 60’larda ama bu da yeterli değil. Türkiye’de toplu iğne bile ithaldi. Derneğimiz sektörü bir araya topluyor, ortak çalışmalara imza atıyor. Şu anda 85 üyemiz var. Yedi ayda üç fuara katıldık. Yurtdışında atağa geçtik.”

54 firmayla Almanya’ya çıkarma yaptı

Çetin Tecdelioğlu’nun iş planında, sektöre uluslararası boyutta bir fuar kazandırmak var. Bunun için TÜYAP ile işbirliğine gittiklerini belirten Başkan, ilk organizasyonu Mart 2021’de planladıklarını söyledi. HİSİAD kurulduğundan bu yana 7 ayda 3 yurtdışı fuara katılan Türk hırdavat şirketlerinin, 1-4 Mart’taki Köln Eisenwarenmesse Hırdavat Fuarı’na da 54 firmayla çıkarma yaptığını söyleyen Tecdelioğlu, bunların 20’sinin HİSİAD üyesi olduğunu anlattı.

Hırdavat OSB kurmayı hedefliyoruz



Hırdavat Sanayici ve İşadamları Derneği olarak en büyük hayallerinden birinin bir organize sanayi bölgesi kurmak olduğunu söyleyen Çetin Tecdelioğlu, bunun ön çalışmalarına da başlandığını ifade etti. Tecdelioğlu, “Marmara Bölgesi’ni düşünüyoruz. Sakarya, İzmit ve Bursa öne çıkıyor” dedi. HİSİAD Başkanı’nın verdiği bilgiye göre kurulacak Hırdavat Organize Sanayi Bölgesi’nde akademi ve enstitü de yapılacak. Bu şekilde sanayi-üniversite işbirlikleriyle sektörün insan kaynağı problemine de çözüm getirilmesi hedefleniyor.



Gençler eğitime gelmiyor



Hırdavat sektöründe usta-çırak sisteminin çöktüğünü ve yetişmiş eleman sıkıntısının giredek arttığını anlatan Çetin Tecdelioğlu, gençlerin bir yandan işsizlikle mücadele ederken bir yandan da meslek öğrenmeye ilgisiz kaldığını söyledi. Tecde Grup çatısı altındaki Çetin Cıvata’nın Malatya’daki fabrikasında İŞKUR ile iki yıldır mesleki eğitim programı yürüttüklerini ancak yeterli ilgiyi göremediklerini anlatan iş insanı, şunları anlattı: “10-20 kişilik gruplara eğitim veriyoruz. Gençler ilgi göstersin diye o gün yemekte döner çıkarıyorum. Mesai ücreti veriyorum ama yine ilgi yok. Her 10 kişiden üçü bana kalsa razıyım ama maalesef olmuyor.”