Türk Cumhuriyetleri açılımı tohumculuğu 3 kat büyütür

20 Mayıs 2020

Mustafa Kemal ÇOLAK

Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) ve Ekonomik İşbirliği Ülkeleri Tohumcular Birliği (ECOSA) Yönetim Kurulu Başkanı Savaş Akcan, Türkiye’nin tohumculuk alanında büyük potansiyel barındırdığını söyledi. Tohumun tarımda, öne çıkmayan büyük fırsat kapısı olduğunu söyleyen Akcan, ECOSA ile tarımda Türkiye’den beklentisi büyük olan Orta Asya ağırlıklı 10 ülkenin tohumculuk alanındaki en büyük temsili örgütünün başkanlığını yürüttüğünü söyleyerek, “Biz firmalar olarak o coğrafyalarda varız. Ancak devletimizin ülkelerin tarım bakanlıkları ile yalnızca işbirliği niyet anlaşması yapması işlerimizin önünü açacaktır. Devlet kanalı ile Türk Cumhuriyetleri’nde yer almamız, ilk etapta tohumculuk alanında üç kat büyüme getirir” dedi. Aralarında İran, Azerbaycan, Özbekistan, Türkmenistan, Kazakistan gibi toprak büyüklüğü ve verimliliği yüksek ülkelerin Türk tarımının dışa açılmada büyük potansiyel oluşturacağını kaydeden Akcan, şöyle konuştu: “Tarımda bizden belki 20 yıl, tohumculuk alanında 50 yıl gerideler. Dünya devleri henüz bu ülkelerde faaliyet yürütmüyor. Türk firmaları olarak bu ülkelerde varız. Devletimizden maddi beklentimiz yok. Yalnızca tarım bakanığımız karşı tarafın ilgili bakanlıkları ile işbirliği niyet anlaşmaları imzalasın. Lisans hakkı dolayısı ile katma değeri Türkiye’de kalacak milli tohumlarımızın o bölgelerde üretilmesi, çok geniş alanlarda kiralanacak arazilerle tarım yapmamıza da neden olacaktır.

Salgın gıda milliyetçiliğini öne çıkardı



Türkiye çiftçisi yılda 3 milyon ton tohum kullanıyor. Bu rakamın miktar bazında yüzde 86’sı, değer bazında ise yüzde 51’i lisansı Türkiye’ye ait milli tohumlardan karşılanıyor. Türkiye’de lisans hakkı yurt dışında olan yerli üretimin payı ise miktarda yüzde 10, değer bazında yüzde 30. İthal ürün de miktarda yüzde 4, değer bazında ise yüzde 19 paya sahip. Son salgın ile birlikte gıda milliyetçiliğinin tüm dünyada öne çıktığını söyleyen Savaş Akcan, “Devletimizin çiftçiyi milli tohuma yöneltmesi, gıdada lisans yolu ile dışa bağımlılığın önüne geçilmesine yol açacaktır” dedi.

81 ile tohum desteği verilmesi milli tohum üreticisine güç katar



Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB), yedi alt birliğin üst temsili kuruluşu. Bünyesinde 55 bin üretici şirket bulunuyor. EGD buluşmalarında hükümetin 21 ilin çiftçisine yönelik tohum desteğine değinen TÜRKTOB Başkanı Savaş Akcan, “Sözkonusu destek yalnızca yaz sezonu ekim sahalarındaki tohuma verildi. Çiftçinin beklentisi, 81 il ve tüm sezonlara yönelik” diye konuştu.



Tarım ve Orman Bakanlığı nezdinde tohumculuk desteğinin 81 vilayete ve tüm sezona çıkarılmasının tarım üretimine çok olumlu yansıyacağını kaydeden Akcan, “Eğer tüm sezona destek gelirse ve denildiği gibi katma değeri tamamen Türkiye’de kalacak olan milli tohumun kullanılması teşvik edilirse, inanın sektörümüzdeki şirketlerin gövde gösterisi ile tarıma büyük katkı sunar. Yani milli tohumculuğu temsil eden şirketlerimiz kendilerine çok güveniyor” diye konuştu. Sözkonusu destek sürecinde tavan ve taban fiyat belirlenmesi noktasında Tarım Bakanlığı ile işbirliğine hazır olduklarını söyleyen Akcan, “Sözkonusu destekleme dönemini fiyat artırarak kötü niyetli kullanmak isteyen olabilir. Bu niyeti taşıyanlara karşı da işbirliği yaparak önlemimizi alabiliriz” diye konuştu. Hükümetin milli tohuma yönelik yalnızca teşvik edici tutum içinde olmasını beklediklerini kaydeden Akcan, "Çiftçi verimi görecektir. Önünü gören üretici işini büyütecektir" dedi.