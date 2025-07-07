Türk devinden Avrupa’da kritik adım! Ülkenin en büyüğü olacak

Türk enerji sektörünün öncü şirketlerinden GÜRİŞ, yurt dışındaki yenilenebilir enerji yatırımlarını genişletmeye devam ediyor. Şirket, Romanya'da kurulacak ülkenin en büyük batarya enerji depolama tesisinin ihalesini başarıyla tamamladı.

Yeni batarya depolama sistemi projesi, Romanya’nın enerji altyapısında stratejik bir dönüm noktası olacak. Projenin, şebeke esnekliğini artırarak enerji arz güvenliğine önemli katkılar sağlaması bekleniyor.

İhaleyi kazanan Romanya merkezli enerji firması SİMTEL TEAM S.A olurken, projenin teknoloji altyapısı Huawei tarafından sağlanacak. EPC (Mühendislik, Tedarik ve İnşaat) süreci için anahtar teslim sözleşme, Antalya’daki Mirage Park Resort’ta Huawei yetkililerinin de katılımıyla imzalandı.

Tesisin, yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen elektriğin daha verimli ve sürdürülebilir şekilde kullanılmasına olanak tanıyacağı vurgulanıyor. Güneş ve rüzgar enerjisi gibi kesintili kaynakların entegrasyonunu kolaylaştıracak batarya sistemi, Romanya’nın karbon nötr hedeflerine katkı sağlayacak nitelikte.

Projenin inşaat sürecinin ardından, 2026 yılının ilk çeyreğinde faaliyete geçmesi hedefleniyor. Bu yatırımın, GÜRİŞ'in küresel ölçekteki enerji projelerinde elde ettiği tecrübenin Avrupa enerji pazarına yansıması olarak değerlendiriliyor.

GÜRİŞ, daha önce de Balkanlar, Afrika ve Orta Doğu’da çeşitli yenilenebilir enerji projelerine imza atmıştı. Romanya’daki bu yeni yatırım, şirketin Avrupa enerji dönüşümüne katkı sunma vizyonunun bir parçası olarak öne çıkıyor.