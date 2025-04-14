Türk doktor, dünyanın en saygın 50 sağlık yöneticisi arasına girdi
Dünyaca ünlü sağlık kuruluşlarının yöneticilerini araştıran Newsweek, ilk kez bir Türk'ü listeye aldı. Aralarında ABD’li sağlık devlerinin yöneticilerinin de yer aldığı 50 profesyonel arasına giren Dr. Fatih Mehmet Gül, Forbes’un üst üste en başarılı 50 sağlık yöneticisi arasında bulunuyor.
KERİM ÜLKER
Türk sağlık sektörü, hem özel hem de kamu alanında yaptığı açılımlarla bölgenin en fazla dikkat çeken yatırımlarına imza atıyor. Orta Asya ülkelerinde sağlık alanında projeler geliştiren, kamu-özel yatırımlarda öne çıkan Türk şirketleri, Orta ve Doğu Avrupa’da zincir şeklinde büyüme gösteriyor. Türkiye, her ne kadar şirketler bazında büyüme gösterse de, uluslararası arenada sağlık alanında uzmanlar ne yazık ki pek fazla öne çıkmıyor. Özellikle bu alanda genç nüfusun son birkaç yılda Almanya, İngiltere gibi ülkelere göç etmesi, önümüzdeki dönemde sağlıkçı diasporasının Avrupa’da gelişmesini sağlayacak. Körfez Bölgesi’nde bir Türk doktorun yıllardır süren başarısı konuşuluyor. Hem de dünyaca ünlü iş dünyası yayınlarının hazırladığı listelerde yer alan bir isim. Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Katar gibi Körfez ülkelerinde oldukça tanınan Dr. Fatih Mehmet Gül, küresel medyanın hazırladığı listelerin de vazgeçilmez ismi.
Forbes ve Newsweek’in en iyiler listesinde
ABD’li Forbes dergisinin ‘Sağlık Alanında En Etkili 50 Lider’ listesinde 2022 ve 2023 yıllarında yer alan Dr. Gül, bunun yanında, Newsweek dergisi tarafından ‘Dünyanın En İyi Hastane CEO’ları’ listesine giren ilk Türk oldu. Listeye baktığımda ise küresel sağlık sisteminin tüm önemli oyuncuları orada. ABD’den Mount Health Systems’in CEO’su Brendan Carr, Mayo Clinic’in Başkanı ve CEO’su Gianrico Farrugia, Cleveland Clinic’in CEO’su Tomislav Mihaljevic, UCLA Health Başkaı Johnese Spisso, Meksika’dan TecSalud Hospital Başkanı Guillermo Torre, Tayland’dan BKP 9 International CEO’su Bhana Chandrakamol, Tayvan’dan Taichung Veterans Hospital Başkanı Shih An-Shen gibi dünyanın en saygın hastanelerinin, en önemli yöneticileri var. Küresel sağlık sisteminin en saygın kuruluşları arasında bir Türk şirketin olmaması düşündürücü. Dr. Fatih Mehmet Gül dışında bir Türk yöneticinin olmaması daha da düşündürücü aslında.
Kayseri’de başladı, Harvard’da bitirdi
Gelelim Fatih Mehmet Gül’ün bu liste de olma nedenlerine. Bir Anadolu üniversitesi olan Kayseri’deki Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olan Dr. Gül, kendini geliştirme konusunda deyim yerindeyse yapılabilecek her şeyi yapmış bir isim. Marmara Üniversitesi’nde sağlık yöneticiliği alanında eğitimini Türkiye’de tamamlayan Gül, dünyanın en saygın üniversiteleri arasında gösterilen Cornell ve Harvard gibi dünyanın önde gelen üniversitelerinde yöneticilik ve iş geliştirme alanlarında eğitimini sürdürdü. Ardından yolunu Körfez Bölgesi’ne çevirdi. Suudi Arabistan’daki Dr. Soliman Fakeeh Hastanesi’nde yöneticiliğe başlayan Gül, ilk üst yönetimini Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki Fakeeh University Hospital’da CEO’luk koltuğuna oturarak başardı.
500 milyar dolarlık şehrin ilk hastanesi
Dubai’de 500 milyon dolarlık yatırımla ülkede kurulan ilk eğitim hastanesini hizmete açan Gül, 6 yıllık görevinin ardından Suudi Arabistan’a döndü. Suudi şirketin CEO’su olarak görevine devam eden Gül, Veliaht Prens Muhammed bin Salman’ın rüyası olan 500 milyar dolarlık geleceğin şehri NEOM’un ilk hastanesini kurdu. Bu önemli yatırımın ardından 410 yatak kapasitesiyle bölgenin en büyük özel eğitim hastanesini yönetti. CEO’luğunu üstlendiği sağlık grubunun 3,5 milyar dolarlık halka arz sürecini başarıyla yöneterek, küresel sağlık sektöründe dikkat çeken IPO projelerinden birine liderlik etti. Ekim 2024’te rotasını Katar’a çeviren Dr. Gül, Katar’daki en büyük özel sağlık yatırımı olan, 550 milyon dolarlık The View Hospital’ın CEO’su oldu. Aynı zamanda UCL Global Business School for Health (UCL Küresel Sağlık İşletme Okulu) Fahri Profesörü ilan edilen Gül, Londra’da geleceğin sağlık liderlerine sağlık yönetimi dersleri veriyor. Türkiye, Coca-Cola’dan Pepsi Co’ya, PwC’den Unilever’e kadar birçok devin yönetiminde, gelişiminde Türk yöneticiler var. Önemli olan bu diasporanın üyelerini fark etmek, desteklemek ve yönetmek.