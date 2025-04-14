Türk doktor, dünyanın en saygın 50 sağlık yöneticisi arasına girdi

KERİM ÜLKER

Türk sağlık sektörü, hem özel hem de kamu alanında yaptığı açı­lımlarla bölgenin en fazla dik­kat çeken yatırımlarına imza atıyor. Orta Asya ülkelerinde sağlık alanında projeler geliş­tiren, kamu-özel yatırımlar­da öne çıkan Türk şirketleri, Orta ve Doğu Avrupa’da zincir şeklinde büyüme gösteriyor. Türkiye, her ne kadar şirket­ler bazında büyüme gösterse de, uluslararası arenada sağlık alanında uzmanlar ne yazık ki pek fazla öne çıkmıyor. Özel­likle bu alanda genç nüfusun son birkaç yılda Almanya, İn­giltere gibi ülkelere göç etme­si, önümüzdeki dönemde sağ­lıkçı diasporasının Avrupa’da gelişmesini sağlayacak. Kör­fez Bölgesi’nde bir Türk dok­torun yıllardır süren başarısı konuşuluyor. Hem de dünyaca ünlü iş dünyası yayınlarının hazırladığı listelerde yer alan bir isim. Birleşik Arap Emir­likleri, Suudi Arabistan, Katar gibi Körfez ülkelerinde olduk­ça tanınan Dr. Fatih Mehmet Gül, küresel medyanın hazır­ladığı listelerin de vazgeçil­mez ismi.

Forbes ve Newsweek’in en iyiler listesinde

ABD’li Forbes dergisinin ‘Sağlık Alanında En Etkili 50 Lider’ listesinde 2022 ve 2023 yıllarında yer alan Dr. Gül, bu­nun yanında, Newsweek der­gisi tarafından ‘Dünyanın En İyi Hastane CEO’ları’ listesi­ne giren ilk Türk oldu. Listeye baktığımda ise küresel sağlık sisteminin tüm önemli oyun­cuları orada. ABD’den Mount Health Systems’in CEO’su Brendan Carr, Mayo Clinic’in Başkanı ve CEO’su Gianrico Farrugia, Cleveland Clinic’in CEO’su Tomislav Mihaljevic, UCLA Health Başkaı Johnese Spisso, Meksika’dan TecSa­lud Hospital Başkanı Guiller­mo Torre, Tayland’dan BKP 9 International CEO’su Bhana Chandrakamol, Tayvan’dan Taichung Veterans Hospital Başkanı Shih An-Shen gibi dünyanın en saygın hastane­lerinin, en önemli yöneticileri var. Küresel sağlık sisteminin en saygın kuruluşları arasın­da bir Türk şirketin olmaması düşündürücü. Dr. Fatih Meh­met Gül dışında bir Türk yö­neticinin olmaması daha da düşündürücü aslında.

Kayseri’de başladı, Harvard’da bitirdi

Gelelim Fatih Mehmet Gül’ün bu liste de olma neden­lerine. Bir Anadolu üniversi­tesi olan Kayseri’deki Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’n­den mezun olan Dr. Gül, ken­dini geliştirme konusunda de­yim yerindeyse yapılabilecek her şeyi yapmış bir isim. Mar­mara Üniversitesi’nde sağ­lık yöneticiliği alanında eği­timini Türkiye’de tamamla­yan Gül, dünyanın en saygın üniversiteleri arasında göste­rilen Cornell ve Harvard gibi dünyanın önde gelen üniver­sitelerinde yöneticilik ve iş geliştirme alanlarında eğiti­mini sürdürdü. Ardından yo­lunu Körfez Bölgesi’ne çevir­di. Suudi Arabistan’daki Dr. Soliman Fakeeh Hastanesi’n­de yöneticiliğe başlayan Gül, ilk üst yönetimini Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki Fake­eh University Hospital’da CE­O’luk koltuğuna oturarak ba­şardı.

500 milyar dolarlık şehrin ilk hastanesi

Dubai’de 500 milyon dolar­lık yatırımla ülkede kurulan ilk eğitim hastanesini hizme­te açan Gül, 6 yıllık görevinin ardından Suudi Arabistan’a döndü. Suudi şirketin CEO’su olarak görevine devam eden Gül, Veliaht Prens Muham­med bin Salman’ın rüyası olan 500 milyar dolarlık geleceğin şehri NEOM’un ilk hastane­sini kurdu. Bu önemli yatırı­mın ardından 410 yatak ka­pasitesiyle bölgenin en büyük özel eğitim hastanesini yönet­ti. CEO’luğunu üstlendiği sağ­lık grubunun 3,5 milyar dolar­lık halka arz sürecini başarıy­la yöneterek, küresel sağlık sektöründe dikkat çeken IPO projelerinden birine liderlik etti. Ekim 2024’te rotasını Ka­tar’a çeviren Dr. Gül, Katar’da­ki en büyük özel sağlık yatırı­mı olan, 550 milyon dolarlık The View Hospital’ın CEO’su oldu. Aynı zamanda UCL Glo­bal Business School for He­alth (UCL Küresel Sağlık İş­letme Okulu) Fahri Profesörü ilan edilen Gül, Londra’da ge­leceğin sağlık liderlerine sağ­lık yönetimi dersleri veriyor. Türkiye, Coca-Cola’dan Pepsi Co’ya, PwC’den Unilever’e ka­dar birçok devin yönetiminde, gelişiminde Türk yöneticiler var. Önemli olan bu diaspora­nın üyelerini fark etmek, des­teklemek ve yönetmek.