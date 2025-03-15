Türk doktor Mehmet Öz göreve hazır: ABD'nin 1,5 trilyon dolarlık sağlık bütçesini yönetecek

ABD’de sağlık sigortası sistemini yönetecek isim olarak gösterilen Türk asıllı Dr. Mehmet Öz, Senato Finans Komisyonu’nda düzenlenen oturumda soruları yanıtladı. ABD Başkanı Donald Trump tarafından 1,5 trilyon dolarlık bütçeye sahip Medicare ve Medicaid Hizmetleri (CMS) İdaresi’nin başına aday gösterilen Öz’ün, Senato tarafından onaylanmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Yaklaşık üç saat süren oturuma eşi ve çocuklarıyla katılan Öz, özellikle Demokrat senatörler tarafından kişisel mali durumu, sağlık endüstrisiyle olan bağları ve Medicaid kesintilerine yönelik tavrı konusunda sıkı sorulara maruz kaldı. Medicaid harcamalarının eyalet bütçelerinin büyük kısmını tükettiğini belirten Öz, programı korumak istediğini ifade etti ancak kesintilere karşı net bir tavır almadı.

CMS’in başına geçtiğinde üç temel hedefi olduğunu açıklayan Dr. Öz, sigortalılara daha fazla şeffaflık sağlamak, yapay zeka ile sağlık hizmetlerini optimize etmek ve israf ile dolandırıcılığı önlemek için yeni teknolojileri kullanmak olduğunu belirtti.

Aşı ve ilaç fiyatları gündemdeydi

Oturumda, ABD’de yeniden gündeme gelen kızamık salgınıyla ilgili de sorular yöneltildi. Senatör Ray Lujan’ın “Kızamık aşısının güvenli olduğunu düşünüyor musunuz?” sorusuna Öz, “Evet” yanıtını vererek aşının enfeksiyondan korunmanın en etkili yolu olduğunu vurguladı. Ancak CMS’in bu konuda görüş bildirmemesi gerektiğini de ekledi.

Reçeteli ilaç yardımları sistemine yönelik reformların da gündeme geldiği oturumda Öz, ilaç maliyetlerini düşürmek için PBM (Pharmacy Benefit Manager) sisteminde değişiklikler yapılması gerektiğini ifade etti.

172 milyon Amerikalının sağlık sigortası CMS kapsamında

CMS, 65 yaş ve üzeri veya engelli bireyler için Medicare, düşük gelirli kişiler için Medicaid, çocuklar ve hamile kadınlar için CHIP programlarını ve Obamacare kapsamındaki devlet destekli sağlık sigortasını yönetiyor. ABD hükümet verilerine göre, bu programlardan yaklaşık 172 milyon Amerikalı yararlanıyor.

Dr. Mehmet Öz’ün atanması, sağlık politikalarına yönelik değişikliklerin habercisi olarak yorumlanıyor. Özellikle yapay zeka ve teletıp gibi teknolojileri sağlık sistemine entegre etmeyi hedefleyen Öz, sağlık hizmetlerinde dönüşüm yaratmayı planlıyor.