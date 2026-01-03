Türk dünyası fintek etkinliğinde buluşacak

31 Ocak 2026 tarihine kadar başvuruların ya­pılabileceği yarışma, KPMG Türkiye’nin Özbekistan Fintek Derneği iş birliği ile bölgede dü­zenlenecek. Yarışma, Türk dev­letlerindeki fintek girişimlerine bölgesel ölçekte sesini duyurma ve finansın geleceğine yön ver­me fırsatı sunacak.

Ekosistemin gelişmesine katkı

Konuyla ilgili açıklama ya­pan KPMG Türkiye Fintech ve Dijital Finans Lideri Sinem Cantürk, “Türkiye’de üç yıldır başarıyla düzenlediğimiz ‘Diji­tal Finansın Öncüleri’ yarışma­sını Hazar Bölgesi’ndeki giri­şim dünyası ile buluşturmanın büyük heyecanını yaşıyoruz. Bu yarışma, sadece ödüllerin verildiği bir platformdan çok daha fazlası olup, aynı zaman­da fintek ekosisteminin gelişi­mine katkı sağlayan, güçlü bir ağ ve vitrin niteliği de taşıyor. Girişimcilere şirketlerini, tek­nolojilerini ve hizmetlerini ta­nıtma fırsatı sunarak, yenilik­çi bir finansal ekosistemin in­şasına katkıda bulunuyor. Türk dünyasında bu alanda fark ya­rattığına veya yaratabileceği­ne inanan tüm girişimcileri bu prestijli yarışmada yerlerini al­maya ve geç kalmadan başvu­rularını yapmaya davet ediyo­ruz” dedi. Öte yandan başvuru­ların tamamlanması ardından kazananlar, 12 Şubat 2026 ta­rihinde Özbekistan’da düzen­lenecek ve finans dünyasının önemli isimlerinden oluşan jü­rinin değerlendirmeleri sonu­cunda belli olacak.