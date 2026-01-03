Türk dünyası fintek etkinliğinde buluşacak
KPMG Türkiye’nin düzenlediği “Dijital Finansın Öncüleri” fintek yarışması, Türkiye’de geçen üç yılın ardından sınırlarını genişletme kararı aldı. Yarışma bu yıl Hazar Bölgesi’ne de açılarak Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, Kırgızistan ve diğer Türk dünyası ülkelerinden yenilikçi fintek girişimlerine bölgesel ölçekte seslerini duyurma fırsatı sunacak.
31 Ocak 2026 tarihine kadar başvuruların yapılabileceği yarışma, KPMG Türkiye’nin Özbekistan Fintek Derneği iş birliği ile bölgede düzenlenecek. Yarışma, Türk devletlerindeki fintek girişimlerine bölgesel ölçekte sesini duyurma ve finansın geleceğine yön verme fırsatı sunacak.
Ekosistemin gelişmesine katkı
Konuyla ilgili açıklama yapan KPMG Türkiye Fintech ve Dijital Finans Lideri Sinem Cantürk, “Türkiye’de üç yıldır başarıyla düzenlediğimiz ‘Dijital Finansın Öncüleri’ yarışmasını Hazar Bölgesi’ndeki girişim dünyası ile buluşturmanın büyük heyecanını yaşıyoruz. Bu yarışma, sadece ödüllerin verildiği bir platformdan çok daha fazlası olup, aynı zamanda fintek ekosisteminin gelişimine katkı sağlayan, güçlü bir ağ ve vitrin niteliği de taşıyor. Girişimcilere şirketlerini, teknolojilerini ve hizmetlerini tanıtma fırsatı sunarak, yenilikçi bir finansal ekosistemin inşasına katkıda bulunuyor. Türk dünyasında bu alanda fark yarattığına veya yaratabileceğine inanan tüm girişimcileri bu prestijli yarışmada yerlerini almaya ve geç kalmadan başvurularını yapmaya davet ediyoruz” dedi. Öte yandan başvuruların tamamlanması ardından kazananlar, 12 Şubat 2026 tarihinde Özbekistan’da düzenlenecek ve finans dünyasının önemli isimlerinden oluşan jürinin değerlendirmeleri sonucunda belli olacak.