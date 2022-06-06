Türk Eczacıları Birliği: Eczacılar kredi borçlarını yeni krediyle kapatır hale geldi

ANKARA

Türk Eczacıları Birliği Başkanı Arman Üney, Merkez Heyeti ile birlikte ilaç fiyat kararnamesine ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Üney, uzun süredir yetkililerle yaptıkları görüşmelerde dile getirdikleri ilaç fiyatı sorununun bir türlü çözüme kavuşturulmadığını belirtti. Sağlık hizmeti sunan eczacıların ekonomik kaderinin, günün ihtiyaçlarına uyum sağlamak bir yana, 2009 yılında, yani 13 yıl öncenin ekonomik koşullarında takılı kaldığını ifade eden Arman Üney, “Pek çok sektör ve meslek grubu için ekonomik iyileştirmeler hayata geçirilirken, eczacılar, ilaç fiyat kararnamesinde en son değişiklik yapılan 2009 yılının koşullarında unutulmuştur” dedi.

Eczacıların artık kredi borçlarını yeni bir krediyle kapatır hale geldiğinin altını çizen Üney, “Çünkü eczacılar, artık personel giderlerini, elektrik faturalarını, kira giderlerini karşılayamaz hale gelmiştir. Eczacılar, artık ecza depolarına ödemelerini yapamayacak hale gelmiştir. Yani eczacılar, artık büyük bir ekonomik darboğazın içinde varlık yokluk savaşı vermektedir” diye konuştu.

Bu durumun bireysel olarak sadece kendilerini değil, ailelerini ve çalışanları dahil 300 bini aşkın kişiyi ekonomik olarak derinden etkilediğini bildiren Üney,

“28 bin 700 eczacımız için ilaç fiyat kararnamesinin yeniden ele alınması ve günün koşullarına uygun ve gerçekçi düzenlemelerin yapılması, artık ertelenemeyecek, ötelenemeyecek bir noktaya gelmiştir” ifadelerini kullandı.

Eczacıların sabrının tükendiğini ve bıçağın kemiğe dayandığını dile getiren Üney şunları söyledi:

“Eğer acil bir düzenleme yapılmazsa eczane iflaslarının başlaması kaçınılmazdır. Ülke çapında sağlık hizmeti sunan 28 bin 700 eczanemizin yarısı kapanma noktasına gelmiştir. Yani, her iki eczaneden biri kapanma noktasındadır”

Sorumlulukları olmadığı halde eczacıların bulunamayan ilaçlar yüzünden hastalarda karşı karşıya geldiğini vurgulayan Üney, fiyat kararnamesi yanı sıra enflasyon ve yüksek Euro kurunun da ilaç yokluğunun önemli bir sebebi olduğunu belirtti.

Yaşanan sorunların Türkiye genelindeki oda başkanlarının katılımıyla 23-25 Haziran’da Konya’da yapılacak toplantıda ele alınacağı bilgisini veren Arman Üney, burada varılacak sonuca göre yol haritası belirleneceğini ifade etti.

Eczanelerin en kolay ulaşılan birinci basamak sağlık hizmeti sunucusu olduğuna değinen Üney, halk sağlığını derinden etkileyecek olan bu konu hakkında konuşmaya, anlatmaya ve tepkilerin güçlü şekilde göstermeye devam edeceklerini söyledi.