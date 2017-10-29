Türk ekonomisi "Demir İpek Yolu" ile kazanacak

29 Ekim 2017

"Demir İpek Yolu" olarak da adlandırılan Bakü-Tiflis-Kars (BTK) Demiryolu, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenecek törenin ardından seferlerin başlamasıyla ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacak.

Bakü-Tiflis-Kars Demiryolunda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili'nin katılımıyla 30 Ekim'de Bakü'de gerçekleştirilecek törenin ardından seferlerin başlayacak olması bölge iş dünyasını heyecanlandırdı.

Temelleri 2007 yılında Gürcistan'da, 2008 yılında ise Kars'ta atılan Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi, Hazar Denizi geçişli tren-feribot hatlarıyla Kazakistan ve Türkmenistan'a olan bağlantısıyla, Türkiye'nin Orta Asya, Uzak Doğu ve Güney Asya'ya demiryolu erişimini sağlayacak önemli bir uluslararası koridor oluşturacak.

Marmaray Projesi ile bütünleşecek olan BTK Demiryolu Projesi, Avrupa'dan Çin'e demiryoluyla kesintisiz yük taşınmasını mümkün hale getirecek. Projenin hizmete giriyor olması, Kars ve çevresindeki illere de ekonomik anlamda katkı sağlayacak.

"Sanayi bölgelerine talep yoğun"

Kars Küçük Sanayi Sitesi Başkanı Namık Akça, projenin bölge için ekonomik, kültürel ve turizm anlamında önemli katma değer sağlayacağını söyledi.

Söz konusu demiryolu nedeniyle Kars ve çevre illerdeki sanayi bölgelerine talebin arttığına işaret eden Akça, şöyle konuştu:

"Büyük beklentilerimiz var. Organize sanayi bölgemiz dolu, ikinci bir sanayi bölgesinin açılmasına ihtiyaç var. Proje nedeniyle bölgeye yatırım yapmak isteyenlerin sayısı oldukça fazla, yüzde 80-90 oranında talep var. Projeyle bölgede önemli gelişmelerin olacağı kaçınılmaz."

"Ülkeleri ticari, sosyal ve kültürel anlamda birbirine bağlayacak"

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Lütfü Yücelik, BTK Demiryolu Projesi'nin bölge için çok önemli olduğunu ifade ederek, "Bu proje sadece şehrimiz, bölgemiz ve ülkemiz için değil, Orta Asya, Avrupa ve Uzak Asya'ya kadar dünya üzerinde çok geniş bir coğrafyanın ulaşım ve lojistik hizmetleri açısından çok büyük ve bir o kadar önemli proje." dedi.

İş dünyası olarak, projenin tamamlanmasının mutluluğu ve heyecanını yaşadıklarını dile getiren Yücelik, "Bu proje, geçtiği güzergahtaki ülkeleri ticari anlamda olduğu gibi sosyal ve kültürel anlamda da birbirine bağlayacak. Bölgemizde tamamlanmasını beklediğimiz önemli ulaşım projelerinin bir bir hayata geçirilmesi bizleri gelecek adına umutlandırıyor. Aynı şekilde şehrimizdeki lojistik köy, Karadeniz limanlarına daha kısa sürede ulaşmamızı sağlayacak KOP, Ovit ve Zigana tünelleriyle hızlı trenin Erzincan, Erzurum ve ardından Kars'a ulaşacak olması, bu bölgeyi iktisadi ve kültürel kalkınma anlamında daha üst sıralara çıkaracaktır." ifadesini kullandı.

"Ülkemiz adına gurur duyulacak bir proje"

Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Demirci de Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu'nun açılışının Cumhuriyetin ilanının 94. yılında yapılmasının gerek ülke gerek bölge adına gurur verici olduğunu dile getirdi.

2 aylık yolu 15 güne düşürecek

Demirci, şunları kaydetti:

"Bu proje hem şehrimizin hem de ülkemizin değerini bir kat daha artıracak. Projenin ülkemize maliyeti 600 milyon dolar ama yıllık getirisi bir milyar dolar. Bu yol, hem ekonomik hem de başka yollar açacak. Ticaret yolları açılıyor demektir, koskoca Orta Asya ayaklarımızın altında, 45-60 günlük nakliye süresini 15 güne düşürecek. Pekin'den Londra'ya gidecek bir yük maksimum 15 günde gidecek. Türkiye yılda bir milyar dolar kazanacak. Yılda bir milyon yolcu taşıyacak. Yük kapasitesi 65 milyon ton. "

Ağrı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Saim Alpaslan da demiryolunun özellikle Doğu Anadolu açısından çok ciddi bir proje olduğunu ifade etti. Alpaslan, "Projenin hayata geçmesi bölgeye çok olumlu hava katacak. Kars'ta çok ciddi bir lojistik oluşacak. Proje başta Kars olmak üzere bölge ekonomisini canlandıracak. Ağrı'ya da çok olumlu katkı sağlayacağını düşünüyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA